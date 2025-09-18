Офіційно припинено діяльность Ірпіньводоканалу на території Бучі та Ворзеля.

Бучанський міський голова:

Фактично з січня 2023 року послуги з водопостачання та водовідведення для жителів Бучанської громади надає виключно КП «Бучасервіс». Проте залишалося внутрішнє юридичне питання з боку Ірпінського водоканалу та ІМР, яке сьогодні нарешті врегулювали.



Відтак усі питання споживачів щодо оплати за послуги повністю зняті. Дякую колегам з Ірпінської міськради за свідоме й відповідальне рішення — може, трохи й затягнули в часі, але головне, що зробили правильно й в інтересах людей.



Окремо зазначу: ще залишається відкритим питання щодо лікарні в Бучі по вулиці Польовій. Сподіваюсь, що вже на найближчій сесії воно також отримає своє вирішення.