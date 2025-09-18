Офіційно припинено діяльность Ірпіньводоканалу на території Бучі та Ворзеля.

18 вересня 2025 року на сесії Ірпінської міської ради проголосували за припинення діяльності КП «Ірпіньводоканал» на території Бучі та Ворзеля. Тепер уже офіційно.
Фактично з січня 2023 року послуги з водопостачання та водовідведення для жителів Бучанської громади надає виключно КП «Бучасервіс». Проте залишалося внутрішнє юридичне питання з боку Ірпінського водоканалу та ІМР, яке сьогодні нарешті врегулювали.
Відтак усі питання споживачів щодо оплати за послуги повністю зняті. Дякую колегам з Ірпінської міськради за свідоме й відповідальне рішення — може, трохи й затягнули в часі, але головне, що зробили правильно й в інтересах людей.
Окремо зазначу: ще залишається відкритим питання щодо лікарні в Бучі по вулиці Польовій. Сподіваюсь, що вже на найближчій сесії воно також отримає своє вирішення.