Нові правила для продажу та оренди майна

Законопроєкт №14025: нові правила для доходів із цифрових платформ

Основні зміни:• запроваджується спеціальний режим оподаткування з пільговою ставкою 5%;• для отримання доходів необхідно відкрити окремий банківський рахунок;• податковими агентами виступатимуть оператори платформ;• звітність охоплюватиме як резидентів, так і нерезидентів.Вимоги для пільгового оподаткування:• вік від 18 років;• окремий рахунок для розрахунків;• відсутність санкцій, статусу самозайнятої особи та найманих працівників;• річний дохід не більше 6,7 млн грн;• заборона продажу підакцизних товарів.Фізособи, які протягом року здійснили до 3 продажів на суму не більше 2000 євро, можуть використовувати звичайний рахунок без відкриття окремого.Податкова матиме право отримувати від банків інформацію про операції на спеціальних рахунках підзвітних продавців.Зміни спрямовані на легалізацію доходів та боротьбу з ухиленням від податків.