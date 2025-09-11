Нові правила для продажу та оренди майна

Законопроєкт №14025: нові правила для доходів із цифрових платформ
В Україні пропонують впровадити міжнародний автоматичний обмін інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи.
Основні зміни:
• запроваджується спеціальний режим оподаткування з пільговою ставкою 5%;
• для отримання доходів необхідно відкрити окремий банківський рахунок;
• податковими агентами виступатимуть оператори платформ;
• звітність охоплюватиме як резидентів, так і нерезидентів.
Вимоги для пільгового оподаткування:
• вік від 18 років;
• окремий рахунок для розрахунків;
• відсутність санкцій, статусу самозайнятої особи та найманих працівників;
• річний дохід не більше 6,7 млн грн;
• заборона продажу підакцизних товарів.
Спрощений режим:
Фізособи, які протягом року здійснили до 3 продажів на суму не більше 2000 євро, можуть використовувати звичайний рахунок без відкриття окремого.
Доступ ДПС:
Податкова матиме право отримувати від банків інформацію про операції на спеціальних рахунках підзвітних продавців.
Зміни спрямовані на легалізацію доходів та боротьбу з ухиленням від податків.