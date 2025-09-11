Новий кінологічний центр Національної поліції

Участь в офіційних заходах з нагоди відкриття кінологічного центру Головного управління Національної поліції в Київській області взяли Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, Голова Національної поліції України Іван Вигівський та американський філантроп, Фонд якого профінансував будівництво центру, Говард Баффет.

«Дуже дякую Вам за службу. Ми сьогодні побачили, що у вас 40 вольєрів із собаками. Сподіваюсь, що всі 80 вольєрів будуть працювати, ви будете нести службу, а ми будемо забезпечені силами й засобами для того, щоб максимально ефективно виконувати задачі, які перед нами ставить Президент», - зазначила Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко під час промови висловив вдячність філантропу Говарду Баффету за будівництво центру та підтримку кінологічних підрозділів системи МВС України.

У новому кінологічному центрі є все необхідне для проживання та тренування службових собак. Особлива увага інклюзивності, оскільки тут проходитимуть сеанси каністерапії для поранених військовослужбовців, поліцейських і рятувальників.В центрі створено найсучаснішу в Україні ветеринарну клініку для службових собак. Тут є перший в Україні Aqua-runner - бігова доріжка з водою, яка використовується для реабілітації собак після травм. Таким чином забезпечуємо повний цикл ветеринарних послуг – від первинного огляду й аналізів до операційних втручань та відновлення.Особливістю цього центру є й його інклюзивність. Це перший кінологічний центр, де встановлено ліфт, а приміщення розраховані для пересування на кріслах колісних. Вже найближчим часом тут буде запроваджено каністерапію для ветеранів і ветеранок, які отримали поранення на фронті та проходять реабілітацію у медичних закладах.Цей центр - підтвердження того, що навіть у найважчі часи ми вміємо піклуватися. Турбуватися про людей, які потребують відновлення, і про тварин, які щодня служать нам. Нехай він стане місцем сили та надії.Наприкінці заходу відбулось офіційне відкриття бронзової скульптури кінолога, його службової собаки та дитини поруч. Цей постамент є точною копією того, що стоїть біля кінологічного навчального центру поліції штату Декейтер. Він уособлює мету діяльності правоохоронців – служба заради безпеки цивільних, зокрема дітей. Скульптуру було виготовлено у Сполучених Штатах та доставлено в Україну.