Новий кінологічний центр Національної поліції

Центр розташований між Бучею та Ірпенем.
У новому кінологічному центрі є все необхідне для проживання та тренування службових собак. Особлива увага інклюзивності, оскільки тут проходитимуть сеанси каністерапії для поранених військовослужбовців, поліцейських і рятувальників.
В центрі створено найсучаснішу в Україні ветеринарну клініку для службових собак. Тут є перший в Україні Aqua-runner - бігова доріжка з водою, яка використовується для реабілітації собак після травм. Таким чином забезпечуємо повний цикл ветеринарних послуг – від первинного огляду й аналізів до операційних втручань та відновлення.
Особливістю цього центру є й його інклюзивність. Це перший кінологічний центр, де встановлено ліфт, а приміщення розраховані для пересування на кріслах колісних. Вже найближчим часом тут буде запроваджено каністерапію для ветеранів і ветеранок, які отримали поранення на фронті та проходять реабілітацію у медичних закладах.
Цей центр - підтвердження того, що навіть у найважчі часи ми вміємо піклуватися. Турбуватися про людей, які потребують відновлення, і про тварин, які щодня служать нам. Нехай він стане місцем сили та надії.
Наприкінці заходу відбулось офіційне відкриття бронзової скульптури кінолога, його службової собаки та дитини поруч. Цей постамент є точною копією того, що стоїть біля кінологічного навчального центру поліції штату Декейтер. Він уособлює мету діяльності правоохоронців – служба заради безпеки цивільних, зокрема дітей. Скульптуру було виготовлено у Сполучених Штатах та доставлено в Україну.