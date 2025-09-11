Буча новини міста, Буча сайт » Буча та регіон » Новий кінологічний центр Національної поліції
Новий кінологічний центр Національної поліції

На Київщині запрацював новий кінологічний центр Національної поліції - один із найсучасніших у Європі.
Центр розташований між Бучею та Ірпенем.


Участь в офіційних заходах з нагоди відкриття кінологічного центру Головного управління Національної поліції в Київській області взяли Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, Голова Національної поліції України Іван Вигівський та американський філантроп, Фонд якого профінансував будівництво центру, Говард Баффет.


У новому кінологічному центрі є все необхідне для проживання та тренування службових собак. Особлива увага інклюзивності, оскільки тут проходитимуть сеанси каністерапії для поранених військовослужбовців, поліцейських і рятувальників.

В центрі створено найсучаснішу в Україні ветеринарну клініку для службових собак. Тут є перший в Україні Aqua-runner - бігова доріжка з водою, яка використовується для реабілітації собак після травм. Таким чином забезпечуємо повний цикл ветеринарних послуг – від первинного огляду й аналізів до операційних втручань та відновлення.

«Дуже дякую Вам за службу. Ми сьогодні побачили, що у вас 40 вольєрів із собаками. Сподіваюсь, що всі 80 вольєрів будуть працювати, ви будете нести службу, а ми будемо забезпечені силами й засобами для того, щоб максимально ефективно виконувати задачі, які перед нами ставить Президент», - зазначила Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.


Особливістю цього центру є й його інклюзивність. Це перший кінологічний центр, де встановлено ліфт, а приміщення розраховані для пересування на кріслах колісних. Вже найближчим часом тут буде запроваджено каністерапію для ветеранів і ветеранок, які отримали поранення на фронті та проходять реабілітацію у медичних закладах.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко під час промови висловив вдячність філантропу Говарду Баффету за будівництво центру та підтримку кінологічних підрозділів системи МВС України.


Цей центр - підтвердження того, що навіть у найважчі часи ми вміємо піклуватися. Турбуватися про людей, які потребують відновлення, і про тварин, які щодня служать нам. Нехай він стане місцем сили та надії.

Наприкінці заходу відбулось офіційне відкриття бронзової скульптури кінолога, його службової собаки та дитини поруч. Цей постамент є точною копією того, що стоїть біля кінологічного навчального центру поліції штату Декейтер. Він уособлює мету діяльності правоохоронців – служба заради безпеки цивільних, зокрема дітей. Скульптуру було виготовлено у Сполучених Штатах та доставлено в Україну.





mvs.gov.ua 
 ВІЙНА, Баффет, Буча, Ірпінь, відеосюжет, фотофакт, поліція
