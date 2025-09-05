Буча новини міста, Буча сайт » Буча та регіон » 125-річниця з Дня заснування Ворзеля! Афіша
  • 5 вересня 2025
  • 198
  • 0
125-річниця з Дня заснування Ворзеля! Афіша

Запрошуємо разом відзначити ювілей селища – подію, що об’єднує покоління, вшановує минуле та надихає на майбутнє.

Цієї неділі, 7 вересня, на вас чекатиме тепла атмосфера, цікаві події, спогади і музика, яка торкає серця.

У програмі:
🔸 13:30–15:00 – дитяча розважальна зона: ігри, аніматори, веселі активності для малечі;
🔸 14:30 – презентація книги «Наталія Уварова – роду Терещенків»;
🔸 15:10 – урочиста частина та відзначення жителів, які творять історію Ворзеля;
🔸 16:00 – вечір памʼяті Ігоря Поклада «Посміхнися, доле» – шана видатному композитору, Герою України та Почесному громадянину Ворзеля. Його пісні лунатимуть у виконанні відомих українських артистів.

На сцені – Руслана, Павло Зібров, Віктор Павлік, Алла Кудлай, Оксана Пекун, Тетяна Піскарьова та інші.
Локація: Уваровський дім, вул. Курортна, 37А.

Прес-служба Бучанської міської ради 
