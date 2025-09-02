Буча новини міста, Буча сайт » Буча та регіон » Новий автобусний маршрут Буча — ТРЦ Lavina Mall
  • 2 вересня 2025
Новий автобусний маршрут Буча — ТРЦ Lavina Mall


КП «Бучатранссервіс» запускає перший прямий маршрут до Києва — до ТРЦ Lavina Mall. І головне: він безкоштовний.

Разом із торговельним центром Lavina Mall організували автобусне сполучення з Бучі. Старт із Варшавського ринку, три зупинки вздовж траси М-07 у межах міста — і комфортна поїздка прямо до ТРЦ.

Автобуси за цим маршрутом будуть курсувати щоденно в будні, вихідні та святкові дні. Детальний розклад буде опубліковано сьогодні на сторінках КП «Бучатранссервіс».

Цей маршрут відкритий для всіх охочих. Для когось — це зручний спосіб відвідати торговельний центр, для інших — додаткове сполучення з Києвом. Крок за кроком розширюємо можливості для наших мешканців.



Маршрут пролягає трасою М-07 – починається від ТК «Варшавський» і передбачає посадку та висадку на таких зупинках:

📍 ТК «Варшавський» (старт);
📍 бульв. Богдана Хмельницького;
📍 вул. Героїв Майдану (біля Еко-маркету);
📍 вул. Гоголя (ЖК «Річ-Таун»);
📍 ТРЦ Lavina Mall (кінцева зупинка).
Прес-служба Бучанської міської ради 
