Новий автобусний маршрут Буча — ТРЦ Lavina Mall

КП «Бучатранссервіс» запускає перший прямий маршрут до Києва — до ТРЦ Lavina Mall. І головне: він безкоштовний.Разом із торговельним центром Lavina Mall організували автобусне сполучення з Бучі. Старт із Варшавського ринку, три зупинки вздовж траси М-07 у межах міста — і комфортна поїздка прямо до ТРЦ.Автобуси за цим маршрутом будуть курсувати щоденно в будні, вихідні та святкові дні. Детальний розклад буде опубліковано сьогодні на сторінках КП «Бучатранссервіс».Цей маршрут відкритий для всіх охочих. Для когось — це зручний спосіб відвідати торговельний центр, для інших — додаткове сполучення з Києвом. Крок за кроком розширюємо можливості для наших мешканців.Маршрут пролягає трасою М-07 – починається від ТК «Варшавський» і передбачає посадку та висадку на таких зупинках:📍 ТК «Варшавський» (старт);📍 бульв. Богдана Хмельницького;📍 вул. Героїв Майдану (біля Еко-маркету);📍 вул. Гоголя (ЖК «Річ-Таун»);📍 ТРЦ Lavina Mall (кінцева зупинка).