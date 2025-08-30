Буча новини міста, Буча сайт » Буча та регіон » Бучанська громада отримає понад 300 модульних конструкцій
Бучанська громада отримає понад 300 модульних конструкцій

Бучанська громада отримає понад 300 модульних конструкцій із землі Бранденбург (Німеччина). Їх можна використовувати як житлові чи службові приміщення залежно від потреб мешканців.

Передачу безоплатно координує компанія **BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH**, а міська рада вже готує логістику доставки модулів в Україну. Незабаром вони працюватимуть на відновлення громади.


Прес-служба Бучанської міської ради 
 ВІЙНА, Буча, Федорук Анатолій Петрович, міжнародна місія
