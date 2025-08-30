Передачу безоплатно координує компанія **BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH**, а міська рада вже готує логістику доставки модулів в Україну. Незабаром вони працюватимуть на відновлення громади.
Бучанська громада отримає понад 300 модульних конструкцій
Прес-служба Бучанської міської ради
|ВІЙНА, Буча, Федорук Анатолій Петрович, міжнародна місія