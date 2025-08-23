У Бучі відбувся Молитовний сніданок

Участь у заході взяли представники різних конфесій, військові капелани, народні депутати та місцева влада.Зібралися як єдина родина, щоб у молитвах згадати Героїв, які віддали життя за свободу України. Їхній подвиг — наш дороговказ і пам’ять для майбутніх поколінь.Кожен відновлений дім, школа чи лікарня — це шана захисникам. Разом із міжнародними партнерами творимо майбутнє, де сила права перемагає право сили.Україна буде вільною, сильною і квітучою. Ми довели, що нас неможливо зламати. І ми переможемо.