У Бучі відбувся Молитовний сніданок

Напередодні Дня Незалежності у Бучі відбувся Молитовний сніданок. Перед його початком вшанували пам’ять усіх загиблих і закатованих українців на Алеї Героїв, а також біля Меморіалу жертвам російської окупації в храмі Святого Апостола Андрія Первозванного, де літію відслужив Блаженніший Митрополит Епіфаній.

Участь у заході взяли представники різних конфесій, військові капелани, народні депутати та місцева влада.
Зібралися як єдина родина, щоб у молитвах згадати Героїв, які віддали життя за свободу України. Їхній подвиг — наш дороговказ і пам’ять для майбутніх поколінь.

Кожен відновлений дім, школа чи лікарня — це шана захисникам. Разом із міжнародними партнерами творимо майбутнє, де сила права перемагає право сили.

Україна буде вільною, сильною і квітучою. Ми довели, що нас неможливо зламати. І ми переможемо.

Слава Україні! Героям слава!
Київська ОВА 
