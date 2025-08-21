Буча новини міста, Буча сайт » Буча та регіон » Поновлюються роботи з будівництва Бучанської школи №1
Поновлюються роботи з будівництва Бучанської школи №1

Тривалий час цей проєкт був заморожений, і громада чекала на його відновлення. Наразі визначено нового генерального підрядника, який уже отримав авансове фінансування. У найближчі дні він має розпочати активні будівельні роботи.

Міський голова провів координаційну нараду, на якій узгодили організаційні питання, визначили відповідальність усіх сторін, строки та порядок звітності.

Будівництво продовжиться у кілька етапів: відновлення підготовчих робіт, зведення корпусів, внутрішні та фасадні роботи, благоустрій території. Ми очікуємо, що процес нарешті буде рухатися активно й без затримок.

Анатолій Федорук, Бучанський міський голова:
Висловлюємо вдячність ЄІБ, ПРООН та Міністерству розвитку громад і територій України за співпрацю та координацію. Завдяки злагодженим діям усіх сторін цей довгоочікуваний проєкт знову зрушив із місця.

Прес-служба Бучанської міської ради 
