  • 20 серпня 2025
У Бучанській громаді відбудуться заходи до Дня Прапора та Дня Незалежності України

23 серпня Бучанська громада збереться, щоб вшанувати пам’ять Героїв і разом відзначити дні, які є символами нашої сили та свободи.

🔸Урочистий захід з нагоди Дня Державного Прапора України та Дня Незалежності України
📆Коли: 23 серпня, 09:00
📍Де: Меморіал пам’яті захисників Бучанської громади (перехрестя дороги з Бучі до Ворзеля)

🔸Меморіальний захід з вшанування пам’яті полеглих Героїв
📆Коли: 23 серпня, 09:30
📍Де: Алея Героїв, Буча, вул. Пам’яті, 1

🔸«Молитва за Україну» за участі Предстоятеля ПЦУ, Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія
📆Коли: 23 серпня, 12:00
📍Де: Храм Святого Апостола Андрія Первозванного та Всіх Святих

🔸Урочистості та святковий концерт Національного академічного оркестру народних інструментів України (НАОНІ)
📆Коли: 23 серпня, 17:00
📍Де: Бучанський міський парк (літній театр)
Прес-служба Бучанської міської ради 
Любіть Україну!

Буча та регіон
Анонс фестивалів в Бучі для Дня Незалежності України: Фестиваль автомобільної культури

Буча та регіон
24 серпня, м. Ірпінь: Афіша заходів присвячених Дню Незалежності України

Буча та регіон
У Бучі вшанували полеглих Героїв

Буча та регіон
Фотофакт: Освячення хрестів на куполи храму

Бучанський музей
23-24 серпня , м. Буча: Афіша до Дня Незалежності України

Буча та регіон
24 серпня, Буча: Афіша до Дня Незалежності України

Буча та регіон
23 серпня між Бучею та Ворзелем піднімуть Державний Прапор України

Буча та регіон
Буча, 3 серпня: Освячення хрестів

Буча та регіон
Буча: храм святого апостола Андрія Первозванного

новини церкви
24 серпня відбулися спортивні заходи для дітей

Бучанські новини
27 лютого у Бучі новий храм освятить Філарет

Буча та регіон
29 серпня: Обговорення пропозицій до Плану розвитку Бучанської ОТГ

Буча та регіон
Сім’ї загиблих Героїв – підтримають фінансово

Буча та регіон
В Бучі відсвяткували День незалежності

Бучанські новини
