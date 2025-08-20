У Бучанській громаді відбудуться заходи до Дня Прапора та Дня Незалежності України

🔸Урочистий захід з нагоди Дня Державного Прапора України та Дня Незалежності України📆Коли: 23 серпня, 09:00📍Де: Меморіал пам’яті захисників Бучанської громади (перехрестя дороги з Бучі до Ворзеля)🔸Меморіальний захід з вшанування пам’яті полеглих Героїв📆Коли: 23 серпня, 09:30📍Де: Алея Героїв, Буча, вул. Пам’яті, 1🔸«Молитва за Україну» за участі Предстоятеля ПЦУ, Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія📆Коли: 23 серпня, 12:00📍Де: Храм Святого Апостола Андрія Первозванного та Всіх Святих🔸Урочистості та святковий концерт Національного академічного оркестру народних інструментів України (НАОНІ)📆Коли: 23 серпня, 17:00📍Де: Бучанський міський парк (літній театр)