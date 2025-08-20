У Бучанській громаді відбудуться заходи до Дня Прапора та Дня Незалежності України

23 серпня Бучанська громада збереться, щоб вшанувати пам’ять Героїв і разом відзначити дні, які є символами нашої сили та свободи.
🔸Урочистий захід з нагоди Дня Державного Прапора України та Дня Незалежності України
📆Коли: 23 серпня, 09:00
📍Де: Меморіал пам’яті захисників Бучанської громади (перехрестя дороги з Бучі до Ворзеля)
🔸Меморіальний захід з вшанування пам’яті полеглих Героїв
📆Коли: 23 серпня, 09:30
📍Де: Алея Героїв, Буча, вул. Пам’яті, 1
🔸«Молитва за Україну» за участі Предстоятеля ПЦУ, Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія
📆Коли: 23 серпня, 12:00
📍Де: Храм Святого Апостола Андрія Первозванного та Всіх Святих
🔸Урочистості та святковий концерт Національного академічного оркестру народних інструментів України (НАОНІ)
📆Коли: 23 серпня, 17:00
📍Де: Бучанський міський парк (літній театр)
