Big Science — у Бучі створять науковий музей нового покоління

Буча стане місцем, де наука оживе.


Відбулася виїзна нарада з Міністром освіти і науки Оксеном Лісовим, Бучанським міським головою Анатолієм Федоруком, керівницею БФ «Твоя опора» Валерією Татарчук та представниками Humanitarian Innovation Group щодо створення сучасного, інноваційного й інтерактивного Музею науки. Це продовження роботи, розпочатої після підписання Меморандуму між сторонами, залученими до проєкту.


Визначено локацію для майбутнього музею — це простір площею близько 2000 кв.м. У проєкті передбачено сучасне підземне укриття, розраховане на понад 500 осіб.
Інтерактивний музей буде інклюзивним і безбар’єрним, тут наука «заговорить» живою мовою. В освітньо-науковому хабі, діти зможуть проводити досліди, перевіряти гіпотези та реалізовувати власні проєкти.

Це місце, де кожен зможе знайти свій шлях у науці, техніці чи творчості, поєднуючи власні здібності з потребами країни.
Музей стане прикладом нової якості освіти, яку можна експортувати в інші регіони й країни. Буча, що відроджується після руйнувань, отримає не просто новий об’єкт, а простір, який формуватиме покоління творців, дослідників та інноваторів.

Створення такого освітньо-наукового центру — це інвестиція не лише в майбутнє дітей, а й у сильну, сучасну Україну.


Микола Калашник,
Київська ОВА
https://t.me/Mykola_Kalashnyk/6564


