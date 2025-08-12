Big Science — у Бучі створять науковий музей нового покоління

Відбулася виїзна нарада з Міністром освіти і науки Оксеном Лісовим, Бучанським міським головою Анатолієм Федоруком, керівницею БФ «Твоя опора» Валерією Татарчук та представниками Humanitarian Innovation Group щодо створення сучасного, інноваційного й інтерактивного Музею науки. Це продовження роботи, розпочатої після підписання Меморандуму між сторонами, залученими до проєкту.

Визначено локацію для майбутнього музею — це простір площею близько 2000 кв.м. У проєкті передбачено сучасне підземне укриття, розраховане на понад 500 осіб.Інтерактивний музей буде інклюзивним і безбар’єрним, тут наука «заговорить» живою мовою. В освітньо-науковому хабі, діти зможуть проводити досліди, перевіряти гіпотези та реалізовувати власні проєкти.Це місце, де кожен зможе знайти свій шлях у науці, техніці чи творчості, поєднуючи власні здібності з потребами країни.Музей стане прикладом нової якості освіти, яку можна експортувати в інші регіони й країни. Буча, що відроджується після руйнувань, отримає не просто новий об’єкт, а простір, який формуватиме покоління творців, дослідників та інноваторів.Створення такого освітньо-наукового центру — це інвестиція не лише в майбутнє дітей, а й у сильну, сучасну Україну.