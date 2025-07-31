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  • 31 липня 2025
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У Бучанській громаді з’явиться соціальне житло для ВПО

У Бучанській громаді з’явиться соціальне житло для внутрішньо переміщених осіб — проєкти реалізовуватимуть у Блиставиці та Мироцькому. Це ініціатива в межах пілотної програми, яку громада впроваджує разом із Міністерством розвитку громад і територій.

Міський голова:

Йдеться про житло для тих, хто вже живе й працює у громаді та потребує підтримки для повноцінного відновлення.

Говорив про це на міжнародному форумі «Житло для постраждалого населення: партнерство заради сталих рішень» у Києві. Подібні платформи — це шанс об’єднати зусилля держави, громад та міжнародних партнерів задля спільного результату.

Крім того, запропонував унормувати механізм передачі будівель державної власності у власність громад. Це дозволить ефективніше використовувати наявну інфраструктуру — наприклад, як у Ворзелі, де вже є такі приміщення.

Наше завдання — створити умови, де люди, які втратили дім через війну, зможуть почати життя спочатку: у безпеці, серед підтримки й турботи.

Прес-служба Бучанської міської ради 
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