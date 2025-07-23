У Бучі пройшла виїзна нарада керівників закордонних дипломатичних установ України

Один із ключових меседжів — потреба у нових міжнародних партнерствах. Громадам важливо залучати інвестиції, розвивати економіку та будувати співпрацю в форматі «місто — місту», який довів свою ефективність.
Під час зустрічі відбувся конструктивний діалог: представники дипломатичного корпусу ставили запитання щодо актуальних проблем, з якими стикаються у своїй роботі за кордоном, — і як можуть бути корисними в просуванні інтересів громад України.
Щиро дякуємо за змістовну розмову. Було приємно бачити наших послів у Бучі й розраховуємо на подальшу плідну підтримку.