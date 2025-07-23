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  • 23 липня 2025
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У Бучі пройшла виїзна нарада керівників закордонних дипломатичних установ України

Віцепремʼєр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба та голова Київської ОВА Микола Калашник розповіли дипломатам про результати відбудови Київщини й основні виклики, з якими стикаються громади.

Один із ключових меседжів — потреба у нових міжнародних партнерствах. Громадам важливо залучати інвестиції, розвивати економіку та будувати співпрацю в форматі «місто — місту», який довів свою ефективність.

Під час зустрічі відбувся конструктивний діалог: представники дипломатичного корпусу ставили запитання щодо актуальних проблем, з якими стикаються у своїй роботі за кордоном, — і як можуть бути корисними в просуванні інтересів громад України.

Щиро дякуємо за змістовну розмову. Було приємно бачити наших послів у Бучі й розраховуємо на подальшу плідну підтримку.
Прес-служба Бучанської міської ради 
 міжнародна місія, Буча, Федорук Анатолій Петрович
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