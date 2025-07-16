У Бучі розпочали створення ветеранського простору

Ми добре продумали концепцію — тут під одним дахом будуть зібрані ключові сервіси: юридичні та психологічні консультації, допомога з працевлаштуванням, кар’єрні та освітні програми, а також підтримка з питань соціального захисту та реабілітації. Простір також стане майданчиком для зустрічей, спільнот, подій і розвитку ветеранських ініціатив.Ремонтні роботи вже почалися — підрядник, що переміг у тендері, працює на об’єкті. Плануємо завершити все до кінця року й відкрити двері для першого візиту. Це буде місце, створене з повагою та розумінням — для тих, хто захищає Україну.