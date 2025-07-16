Буча новини міста, Буча сайт » Буча та регіон » У Бучі розпочали створення ветеранського простору
  • 16 липня 2025
  • 12
  • 0
+aA | -Aa 

У Бучі розпочали створення ветеранського простору

У Бучі розпочали створення ветеранського простору — місця, де кожен ветеран та члени їх сімʼї зможуть отримати підтримку, спілкування та нові можливості. VeteranHub буде розташований у центрі міста — по вулиці Києво-Мироцькій.

Ми добре продумали концепцію — тут під одним дахом будуть зібрані ключові сервіси: юридичні та психологічні консультації, допомога з працевлаштуванням, кар’єрні та освітні програми, а також підтримка з питань соціального захисту та реабілітації. Простір також стане майданчиком для зустрічей, спільнот, подій і розвитку ветеранських ініціатив.

Ремонтні роботи вже почалися — підрядник, що переміг у тендері, працює на об’єкті. Плануємо завершити все до кінця року й відкрити двері для першого візиту. Це буде місце, створене з повагою та розумінням — для тих, хто захищає Україну.

Візуалізація:


Прес-служба Бучанської міської ради 
 VeteranHub, Буча, ВІЙНА
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Київський обласний центр допомоги Захисникам України запрацював у Бучі

Київський обласний центр допомоги Захисникам України запрацював у Бучі

Буча та регіон
Перемога Ірпінської ЗОШ №13 у конкурсі «2000 шкіл» Національного проекту «Відкритий світ»

Перемога Ірпінської ЗОШ №13 у конкурсі «2000 шкіл» Національного проекту «Відкритий світ»

Буча та регіон
Центральний ринок в Ірпені ліквідують влітку 2022-го

Центральний ринок в Ірпені ліквідують влітку 2022-го

Буча та регіон
Фонд громади Приірпіння інформує

Фонд громади Приірпіння інформує

Буча та регіон
У Бучі відкриють сучасну бібліотеку

У Бучі відкриють сучасну бібліотеку

Буча та регіон
Фотофакт: Публічна бібліотека невдовзі зустріне перших відвідувачів

Фотофакт: Публічна бібліотека невдовзі зустріне перших відвідувачів

Буча та регіон
У Бучі розпочинає роботу Центр підтримки підприємців Дія.Бізнес

У Бучі розпочинає роботу Центр підтримки підприємців Дія.Бізнес

Буча та регіон
Нова автозаправна станція на території індустріального парку «Bucha Techno Garden»

Нова автозаправна станція на території індустріального парку «Bucha Techno Garden»

Буча та регіон
Управління Бучанської податкової та КП БУЧАСЕРВІС змінять офісну адресу

Управління Бучанської податкової та КП БУЧАСЕРВІС змінять офісну адресу

Буча та регіон
У Бучі буде створено Центр підтримки бізнесу

У Бучі буде створено Центр підтримки бізнесу

Буча та регіон
Обстеження житлово-побутових умов пільгових категорій населення тривають

Обстеження житлово-побутових умов пільгових категорій населення тривають

Бучанські новини
У Бучі заплановано відкрити Меморіал Слави загиблих воїнів АТО

У Бучі заплановано відкрити Меморіал Слави загиблих воїнів АТО

Буча та регіон
За І квартал 2016 року платники податків Ірпінського регіону забезпечили стовідсоткове надходження ЄСВ

За І квартал 2016 року платники податків Ірпінського регіону забезпечили стовідсоткове надходження ЄСВ

Публікації
Управління праці, соціального захисту повідомляє

Управління праці, соціального захисту повідомляє

Буча та регіон
У центрі Бучі розпочинаються ремонтні роботи на перехресті

У центрі Бучі розпочинаються ремонтні роботи на перехресті

Буча та регіон
Коментарів: 0
Додати коментар