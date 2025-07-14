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  • Учора, 16:54
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15 липня – День жалоби в Бучанській громаді

З метою вшанування памʼяті загиблих Героїв, висловлення глибокого співчуття їхнім родинам та створення належної скорботної атмосфери в громаді, розпорядженням Бучанського міського голови Анатолія Федорука, 15 липня оголошено Днем жалоби.



У ці дні ми прощаємося із нашими Захисниками. Сьогодні відбулося поховання одного військовослужбовця. Завтра – церемонії прощання ще з двома Героями, які загинули, виконуючи бойові завдання на фронті. Маємо сумні звістки і про інших загиблих.

У знак скорботи будуть приспущені державні прапори на адміністративних будівлях, підприємствах, установах і організаціях.

Схиляємо голови перед світлою памʼяттю наших Воїнів. Щирі співчуття рідним і близьким. Ми разом у скорботі – і разом у вдячності. Герої не вмирають.
Прес-служба Бучанської міської ради 
 ВІЙНА, Бучанський район
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