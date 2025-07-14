15 липня – День жалоби в Бучанській громаді

У ці дні ми прощаємося із нашими Захисниками. Сьогодні відбулося поховання одного військовослужбовця. Завтра – церемонії прощання ще з двома Героями, які загинули, виконуючи бойові завдання на фронті. Маємо сумні звістки і про інших загиблих.У знак скорботи будуть приспущені державні прапори на адміністративних будівлях, підприємствах, установах і організаціях.Схиляємо голови перед світлою памʼяттю наших Воїнів. Щирі співчуття рідним і близьким. Ми разом у скорботі – і разом у вдячності. Герої не вмирають.