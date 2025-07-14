У Бучі асфальтують нову вулицю — Миколи Амосова (за Епіцентром)

Це важлива транспортна артерія, яка з’єднає вулиці Бірюкова та Пам’яті, створивши нове зручне сполучення між житловими масивами, кладовищем і індустріальним парком.Загальна довжина дороги — близько 1 км. Наразі тривають будівельні роботи: укладається нове асфальтове покриття, облаштовуються тротуари, впроваджується сучасна система організації дорожнього руху.