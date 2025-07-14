Загальна довжина дороги — близько 1 км. Наразі тривають будівельні роботи: укладається нове асфальтове покриття, облаштовуються тротуари, впроваджується сучасна система організації дорожнього руху.
У Бучі асфальтують нову вулицю — Миколи Амосова (за Епіцентром)
Загальна довжина дороги — близько 1 км. Наразі тривають будівельні роботи: укладається нове асфальтове покриття, облаштовуються тротуари, впроваджується сучасна система організації дорожнього руху.
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Прес-служба Бучанської міської ради
|Буча, міські новації