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  • Учора, 12:36
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У Бучі асфальтують нову вулицю — Миколи Амосова (за Епіцентром)

Це важлива транспортна артерія, яка з’єднає вулиці Бірюкова та Пам’яті, створивши нове зручне сполучення між житловими масивами, кладовищем і індустріальним парком.

Загальна довжина дороги — близько 1 км. Наразі тривають будівельні роботи: укладається нове асфальтове покриття, облаштовуються тротуари, впроваджується сучасна система організації дорожнього руху.

Прес-служба Бучанської міської ради 
 Буча, міські новації
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