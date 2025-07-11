У Бучі офіційно визначено новий парк ім. Михайла Бойченка

▪️. На заходи з безпеки та територіальної оборони спрямовано 12,5 млн грн, з них 4,2 млн грн — трансферти іншим бюджетам.▪️. Прийнято субвенцію з державного бюджету у розмірі 16,6 млн грн на виплату компенсацій за житло ветеранам з інвалідністю І–ІІ груп.▪️. Передбачено:6,1 млн грн (у т.ч. державна субвенція) — на капітальний ремонт Ліцею №3, включаючи оновлення систем безпеки та обладнання для кабінетів;2,3 млн грн — на навчальне обладнання;3,2 млн грн — на ремонт захисних укриттів у школах.▪️2,1 млн грн — на встановлення пам’ятників на Алеї Героїв;3,8 млн грн — на ліквідацію аварій у житловому фонді;2,3 млн грн — на утримання дорожньої інфраструктури.▪️. Ділянці між вулицями Тарасівською, Вишневецького та залізницею надано статус зеленої рекреаційної зони — майбутнього парку ім. Михайла Бойченка.