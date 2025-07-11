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  • 11 липня 2025
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У Бучі офіційно визначено новий парк ім. Михайла Бойченка

На 77-ій сесії Бучанської міської ради депутати ухвалили низку рішень у сферах безпеки, освіти, соціальної підтримки та розвитку інфраструктури.


▪️ Підтримка оборони. На заходи з безпеки та територіальної оборони спрямовано 12,5 млн грн, з них 4,2 млн грн — трансферти іншим бюджетам.

▪️ Компенсації ветеранам. Прийнято субвенцію з державного бюджету у розмірі 16,6 млн грн на виплату компенсацій за житло ветеранам з інвалідністю І–ІІ груп.

▪️ Освіта та безпека. Передбачено:

6,1 млн грн (у т.ч. державна субвенція) — на капітальний ремонт Ліцею №3, включаючи оновлення систем безпеки та обладнання для кабінетів;

2,3 млн грн — на навчальне обладнання;

3,2 млн грн — на ремонт захисних укриттів у школах.

▪️ Соціальна підтримка та інфраструктура.

2,1 млн грн — на встановлення пам’ятників на Алеї Героїв;

3,8 млн грн — на ліквідацію аварій у житловому фонді;

2,3 млн грн — на утримання дорожньої інфраструктури.

▪️ Новий парк. Ділянці між вулицями Тарасівською, Вишневецького та залізницею надано статус зеленої рекреаційної зони — майбутнього парку ім. Михайла Бойченка.
Прес-служба Бучанської міської ради 
 Буча, парк, Лісова Буча, сесія, БМР
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