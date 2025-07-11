У Бучі офіційно визначено новий парк ім. Михайла Бойченка

▪️ Підтримка оборони. На заходи з безпеки та територіальної оборони спрямовано 12,5 млн грн, з них 4,2 млн грн — трансферти іншим бюджетам.
▪️ Компенсації ветеранам. Прийнято субвенцію з державного бюджету у розмірі 16,6 млн грн на виплату компенсацій за житло ветеранам з інвалідністю І–ІІ груп.
▪️ Освіта та безпека. Передбачено:
6,1 млн грн (у т.ч. державна субвенція) — на капітальний ремонт Ліцею №3, включаючи оновлення систем безпеки та обладнання для кабінетів;
2,3 млн грн — на навчальне обладнання;
3,2 млн грн — на ремонт захисних укриттів у школах.
▪️ Соціальна підтримка та інфраструктура.
2,1 млн грн — на встановлення пам’ятників на Алеї Героїв;
3,8 млн грн — на ліквідацію аварій у житловому фонді;
2,3 млн грн — на утримання дорожньої інфраструктури.
▪️ Новий парк. Ділянці між вулицями Тарасівською, Вишневецького та залізницею надано статус зеленої рекреаційної зони — майбутнього парку ім. Михайла Бойченка.