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  • 8 липня 2025
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Індустріальний парк «КИТ» у Бучі отримав 147,7 млн грн державної підтримки

Ці кошти будуть спрямовані на будівництво внутрішньомайданчикових мереж та дорожньої інфраструктури.
Менш ніж за рік індустріальний парк «КИТ» збудував майже 10 000 м² виробничих і складських приміщень. Нині тут працює перше підприємство — фабрика FRES CO. Ще один виробник — на фінальній стадії запуску.

Отримані 147,7 млн грн — це інвестиції у розвиток виробництва, робочі місця та інфраструктуру громади. І ми дякуємо уряду за допомогу у відновленні економіки Бучанської громади.

У грудні 2024 року індустріальний парк Bucha Techno Garden отримав 150 млн грн державного фінансування — найбільшу суму серед парків України. Тоді ж «КИТ» отримав перші 2,28 млн грн компенсації.


Ця підтримка — частина державної програми «Зроблено в Україні», яка допомагає розвивати українське виробництво та місцеві громади.
Прес-служба Бучанської міської ради 
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