Індустріальний парк «КИТ» у Бучі отримав 147,7 млн грн державної підтримки

Менш ніж за рік індустріальний парк «КИТ» збудував майже 10 000 м² виробничих і складських приміщень. Нині тут працює перше підприємство — фабрика FRES CO. Ще один виробник — на фінальній стадії запуску.
Отримані 147,7 млн грн — це інвестиції у розвиток виробництва, робочі місця та інфраструктуру громади. І ми дякуємо уряду за допомогу у відновленні економіки Бучанської громади.
Ця підтримка — частина державної програми «Зроблено в Україні», яка допомагає розвивати українське виробництво та місцеві громади.