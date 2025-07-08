Індустріальний парк «КИТ» у Бучі отримав 147,7 млн грн державної підтримки

У грудні 2024 року індустріальний парк Bucha Techno Garden отримав 150 млн грн державного фінансування — найбільшу суму серед парків України. Тоді ж «КИТ» отримав перші 2,28 млн грн компенсації.

Отримані 147,7 млн грн — це інвестиції у розвиток виробництва, робочі місця та інфраструктуру громади. І ми дякуємо уряду за допомогу у відновленні економіки Бучанської громади.