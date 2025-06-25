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Змінено схему руху автобусних маршрутів: 100, 149, 150, 392, 395

Від 26 червня стартує завершальний етап ремонту дороги на Гостомельському шосе.
У зв’язку з цим буде повністю закрито рух транспорту на ділянці від межі з Гостомелем до магазину АТБ. Обмеження діятиме орієнтовно два тижні, поки триватимуть роботи на мосту.



У зв’язку з перекриттям мосту через річку Буча на Гостомельському шосе в Ірпені, з 26 червня буде тимчасово змінено схему руху низки автобусних маршрутів.



🚌 Маршрут №392 «Ірпінь (залізничний вокзал) – Київ, АС «Дачна»» курсуватиме до Києва від 9-ї Лінії, через Романівку.

🚌 Маршрути №100 «Ірпінь – Буча» та №149 «Ірпінь – Гостомель» здійснюватимуть відправлення з м. Ірпінь до кільцевого руху, біля магазину АТБ та від кільцевого руху, що по вулиці Центральна в Гостомель.

🚌 Маршрути №150 «Ірпінь – Баланівка» та №395 «Ірпінь (зал. вокзал) – Київ, АС «Полісся»» вирушатимуть із зупинки на кільцевій розв’язці по вул. Центральна.
АТП, Буча, Ірпінь
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