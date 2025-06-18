У Бучанській громаді буде відновлено 79 багатоквартирних будинків

У Бучі, Ворзелі, Гаврилівці та Мироцькому планують відновити 79 багатоквартирних будинків.

Разом із представниками Міністерства розвитку громад та територій ми відвідали один з пошкоджених будинків у Гаврилівці.Наразі триває підготовчий етап проєкту: обстеження, технічні обміри та погодження, аби вже найближчим часом перейти до безпосередніх ремонтних робіт.Дякуємо Міністерству розвитку громад та територій та міжнародним партнерам за спільну роботу, яка наближає повернення людей до гідного життя у своїх домівках.