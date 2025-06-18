У Бучанській громаді буде відновлено 79 багатоквартирних будинків

У Бучі, Ворзелі, Гаврилівці та Мироцькому планують відновити 79 багатоквартирних будинків.
Роботи передбачені в межах проєкту HOPE — «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей», що спрямований на забезпечення житлом тих, хто втратив дім через війну.
З ходом підготовки до реалізації проєкту ознайомився Мін Чжан — Глобальний директор департаменту з питань міського розвитку, стійкості та земельних ресурсів Світового банку.
Разом із представниками Міністерства розвитку громад та територій ми відвідали один з пошкоджених будинків у Гаврилівці.
Наразі триває підготовчий етап проєкту: обстеження, технічні обміри та погодження, аби вже найближчим часом перейти до безпосередніх ремонтних робіт.
Дякуємо Міністерству розвитку громад та територій та міжнародним партнерам за спільну роботу, яка наближає повернення людей до гідного життя у своїх домівках.