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  • Учора, 09:45
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Відкритий Чемпіонат Київської області з Кудо

В Академії спорту зібралося 200 учасниках з дев'яти спортивних клубів. Учасники з Києва, Київщини, Дніпропетровщини та Рівенщини змагалися в різних вікових та вагових категоріях.
Організатором змагань зі східного бойового мистецтва змішаного стилю стала Національна Федерація Кудо України.
Змагання стали етапом відбору до збірних команд Київської області, які представлятимуть регіон на Всеукраїнських турнірах.
 спорт, КУДО, Буча
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