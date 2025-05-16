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  • 16 травня 2025
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Делегація з німецького міста-партнера Бергіш-Гладбах

Бучу відвідала делегація з німецького міста-партнера Бергіш-Гладбах на чолі з мером Франком Штайном. Під час візиту партнери передали громаді чергову партію допомоги — одну аварійну машину для КП «Бучасервіс» та дві пожежні машини.


Раніше Бергіш-Гладбах передав громаді два мікроавтобуси Volkswagen. Ці автівки ми спільно передали до прифронтового Слов’янська — для потреб місцевих аварійних служб. Нехай слугують.

Такий формат співпраці демонструє, як міжнародна підтримка поєднується з солідарністю та згуртованістю всередині країни у рамках програми «Пліч-о-пліч». Разом допомагаємо тим, хто сьогодні найбільше потребує.

Щиро дякуємо громаді Бергіш-Гладбах і особисто меру Франку Штайну за постійну підтримку, відкритість і справжню дружбу. Дякуємо, що залишаєтесь з нами у найважливіші моменти.


Прес-служба Бучанської міської ради 
 Буча, ВІЙНА, міжнародна місія, Федорук Анатолій Петрович
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