Делегація з німецького міста-партнера Бергіш-Гладбах

Щиро дякуємо громаді Бергіш-Гладбах і особисто меру Франку Штайну за постійну підтримку, відкритість і справжню дружбу. Дякуємо, що залишаєтесь з нами у найважливіші моменти.

Раніше Бергіш-Гладбах передав громаді два мікроавтобуси Volkswagen. Ці автівки ми спільно передали до прифронтового Слов’янська — для потреб місцевих аварійних служб. Нехай слугують.Такий формат співпраці демонструє, як міжнародна підтримка поєднується з солідарністю та згуртованістю всередині країни у рамках програми «Пліч-о-пліч». Разом допомагаємо тим, хто сьогодні найбільше потребує.