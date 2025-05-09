Бучу відвідав Міністр юстиції та безпеки Нідерландів Девід ван Віл

На території храму Святого апостола Андрія Первозванного делегацію зустрів Бучанський міський голова Анатолій Федорук. Візит відбувся у супроводі представників Офісу Генерального прокурора України.Під час зустрічі українські представники детально розповіли про хід розслідування воєнних злочинів, документування доказів та загальну ситуацію, що склалася під час окупації громади.Настоятель храму отець Андрій продемонстрував гостям фото- та відео-докази російських злочинів, які були зібрані одразу після деокупації міста.«Їхні звірства в Бучі – це не поодинокий випадок, це їхня суть, це їхня стратегія. Такі дії не можуть залишитися безкарними, і ми вдячні міжнародній спільноті за підтримку у встановленні справедливості», – зазначив Анатолій Федорук.Під час візиту іноземні гості поклали квіти та вшанували пам'ять усіх невинно загиблих бучанців.