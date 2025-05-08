13 травня День донора у Бучі

Хто може стати донором?

🔸Особи віком від 18 до 60 років;

🔸При собі обов’язково мати паспорт та ідентифікаційний код.

Як підготуватися до донації:

🔸За 3 дні не вживайте анальгетики, аспірин та ліки, що їх містять;

🔸Відмовтесь від алкоголю за 48 годин;

🔸Уникайте жирної, смаженої, молочної, копченої їжі та солінь;

🔸Не паліть за годину до здачі крові.

Після донації надається довідка про звільнення від навчання або роботи на один день.Обов’язковий попередній запис через свого сімейного лікаря або за номером: