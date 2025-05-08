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  • Учора, 12:36
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13 травня День донора у Бучі

Долучайтеся до доброї справи та подаруйте шанс на життя тим, хто цього потребує.


Хто може стати донором?
🔸Особи віком від 18 до 60 років;
🔸При собі обов’язково мати паспорт та ідентифікаційний код.

Як підготуватися до донації:
🔸За 3 дні не вживайте анальгетики, аспірин та ліки, що їх містять;
🔸Відмовтесь від алкоголю за 48 годин;
🔸Уникайте жирної, смаженої, молочної, копченої їжі та солінь;
🔸Не паліть за годину до здачі крові.


Після донації надається довідка про звільнення від навчання або роботи на один день.

Обов’язковий попередній запис через свого сімейного лікаря або за номером:
+38 067 3516228

м. Буча, вул. Леоніда Бірюкова 7/12, амбулаторія №6.

Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги та Київський обласний центр крові
ДЕНЬ ДОНОРА, Буча
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