13 травня День донора у Бучі

Долучайтеся до доброї справи та подаруйте шанс на життя тим, хто цього потребує.
Після донації надається довідка про звільнення від навчання або роботи на один день.
Обов’язковий попередній запис через свого сімейного лікаря або за номером:
+38 067 3516228
м. Буча, вул. Леоніда Бірюкова 7/12, амбулаторія №6.
Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги та Київський обласний центр крові
Хто може стати донором?
🔸Особи віком від 18 до 60 років;
🔸При собі обов’язково мати паспорт та ідентифікаційний код.
🔸Особи віком від 18 до 60 років;
🔸При собі обов’язково мати паспорт та ідентифікаційний код.
Як підготуватися до донації:
🔸За 3 дні не вживайте анальгетики, аспірин та ліки, що їх містять;
🔸Відмовтесь від алкоголю за 48 годин;
🔸Уникайте жирної, смаженої, молочної, копченої їжі та солінь;
🔸Не паліть за годину до здачі крові.
🔸За 3 дні не вживайте анальгетики, аспірин та ліки, що їх містять;
🔸Відмовтесь від алкоголю за 48 годин;
🔸Уникайте жирної, смаженої, молочної, копченої їжі та солінь;
🔸Не паліть за годину до здачі крові.
Після донації надається довідка про звільнення від навчання або роботи на один день.
Обов’язковий попередній запис через свого сімейного лікаря або за номером:
+38 067 3516228
м. Буча, вул. Леоніда Бірюкова 7/12, амбулаторія №6.
Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги та Київський обласний центр крові