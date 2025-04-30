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  • Учора, 15:37
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У селі Михайлівка-Рубежівка загинув чоловік під час перевезення модульних будинків

У ніч на 30 квітня, близько 01:10, у селі Михайлівка-Рубежівка, Бучанського району, Ірпінської територіальної громади, сталася трагічна подія, що забрала людське життя.

Під час перевезення модульних будинків на вулиці Хутірській, чоловік, намагаючись убезпечити транспортування споруди, піднявся на дах, аби відвести електричні дроти.
На жаль, цей вчинок виявився фатальним — його вразило струмом. Медики, які прибули на місце, лише констатували смерть. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

Рятувальники прибули на місце події, і зняли тіло загиблого з даху будинку.

⚠️ Ця трагедія — ще одне нагадування про важливість дотримання правил безпеки при роботі поблизу електричних мереж. Пам’ятаймо: життя — найцінніше, що ми маємо. Бережімо його.
ДСНС 
 кримінал, Михайлівка-Рубежівка
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