У Бучі капітально оновлять вулицю Енергетиків

У Бучі готується масштабне оновлення — вулиця Енергетиків стане першим повноцінним безбар’єрним маршрутом у місті. Частину планується зробити пішохідною, але з можливістю проїзду для сервісного транспорту й доступом до закладів.Ідеться не лише про нову інфраструктуру, а про простір, у якому зручно всім: людям з інвалідністю, батькам із візочками, старшим людям, дітям. Безбар’єрність — це про повагу й сучасні стандарти міського середовища.Проєкт передбачає нове покриття, озеленення, сучасне освітлення, зони відпочинку, безпечні переходи та заміну застарілих комунікацій — усе, щоб центр Бучі був комфортним і функціональним.Фінансування — спільне: міський і обласний бюджети, внесок бізнесу та міжнародна підтримка. Це буде приклад того, як спільними зусиллями створюємо простір, у якому хочеться бути.