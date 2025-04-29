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  • 29 квітня 2025
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У Бучі капітально оновлять вулицю Енергетиків

У Бучі готується масштабне оновлення — вулиця Енергетиків стане першим повноцінним безбар’єрним маршрутом у місті. Частину планується зробити пішохідною, але з можливістю проїзду для сервісного транспорту й доступом до закладів.

Ідеться не лише про нову інфраструктуру, а про простір, у якому зручно всім: людям з інвалідністю, батькам із візочками, старшим людям, дітям. Безбар’єрність — це про повагу й сучасні стандарти міського середовища.

Проєкт передбачає нове покриття, озеленення, сучасне освітлення, зони відпочинку, безпечні переходи та заміну застарілих комунікацій — усе, щоб центр Бучі був комфортним і функціональним.

Фінансування — спільне: міський і обласний бюджети, внесок бізнесу та міжнародна підтримка. Це буде приклад того, як спільними зусиллями створюємо простір, у якому хочеться бути.





Прес-служба Бучанської міської ради 
 міські новації, Буча, фотофакт
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