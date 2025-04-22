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  • 22 квітня 2025
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23 квітня розпочнеться прийом заяв на оздоровлення дітей соціально-вразливих категорій


До уваги батьків Бучанської громади! 23 квітня розпочнеться прийом заяв на оздоровлення та відпочинок, туристично-екскурсійні та культурно-освітні подорожі дітей. У 2025 році будуть охоплені діти з наступних соціально-вразливих категорій:
🔸 діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які перебувають на обліку відділу служби (рішення/розпорядження про встановлення статусу);
🔸діти, членів сімей загиблих/померлих Захисників і Захисниць України (посвідчення ЧСЗ/ЧСП);
🔸діти, один ізбатьків яких загинув (помер), пропав безвісти під час окупації військами рф території Бучанської громади (копія свідоцтва про смерть);
🔸діти осіб зінвалідністю внаслідок війни, осіб, визнаних учасниками бойових дій (посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни/УБД, довідка про безпосередню участь убойових діях, згідно додатку 6 постанови КМУ від 22.08.2023 №887).
У разі наявності вільних путівок вони першочергово надаватимуться дітям із числа соціально-вразливих, чиї заяви не були задоволені у 2024 році.
Необхідні документи (оригінал і копія):
🔸паспорт та ІПН законного представника;
🔸свідоцтво про народження та ІПН дитини;
🔸закордонний паспорт дитини;
🔸документ про статус дитини;
🔸витяг з реєстру громади.

❗Місце реєстрації законного представника дитини та самої дитини має бути у Бучанській громаді.

🗓️Прийом заяв та документів за графіком:
вівторок, четвер: з 13.00 до 16.00;
середа, п’ятниця: з 09.00 до 12.00.

📍Буча, б-р. Б. Хмельницького, 5/5-А (відділ служби у справах дітей, І поверх, стіл №10). Жителі населених пунктів громади звертаються до ЦНАПу свого старостату.

Телефон для довідок:
0459748312
Прес-служба Бучанської міської ради 
 ВІЙНА, Буча
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