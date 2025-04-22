23 квітня розпочнеться прийом заяв на оздоровлення дітей соціально-вразливих категорій

🔸 діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які перебувають на обліку відділу служби (рішення/розпорядження про встановлення статусу);🔸діти, членів сімей загиблих/померлих Захисників і Захисниць України (посвідчення ЧСЗ/ЧСП);🔸діти, один ізбатьків яких загинув (помер), пропав безвісти під час окупації військами рф території Бучанської громади (копія свідоцтва про смерть);🔸діти осіб зінвалідністю внаслідок війни, осіб, визнаних учасниками бойових дій (посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни/УБД, довідка про безпосередню участь убойових діях, згідно додатку 6 постанови КМУ від 22.08.2023 №887).У разі наявності вільних путівок вони першочергово надаватимуться дітям із числа соціально-вразливих, чиї заяви не були задоволені у 2024 році.Необхідні документи (оригінал і копія):🔸паспорт та ІПН законного представника;🔸свідоцтво про народження та ІПН дитини;🔸закордонний паспорт дитини;🔸документ про статус дитини;🔸витяг з реєстру громади.❗Місце реєстрації законного представника дитини та самої дитини має бути у Бучанській громаді.🗓️Прийом заяв та документів за графіком:вівторок, четвер: з 13.00 до 16.00;середа, п’ятниця: з 09.00 до 12.00.📍Буча, б-р. Б. Хмельницького, 5/5-А (відділ служби у справах дітей, І поверх, стіл №10). Жителі населених пунктів громади звертаються до ЦНАПу свого старостату.Телефон для довідок: