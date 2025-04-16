Навчальний рік у Бучанській громаді триватиме до 30 травня

Свято останнього дзвоника заплановане саме на цю дату – 30 травня.
Водночас, згідно з постановою Кабінету Міністрів України №841, навчальний рік офіційно завершиться 30 червня.
Додаткові тижні у червні призначені для організації підсумкового оцінювання, складання іспитів та завершення навчальних процедур, зокрема для випускників.
Літні канікули для всіх школярів Бучанської громади триватимуть з 1 червня до 31 серпня. За цей час учні зможуть відпочити та підготуватися до нового навчального року.
Водночас, згідно з постановою Кабінету Міністрів України №841, навчальний рік офіційно завершиться 30 червня.
Додаткові тижні у червні призначені для організації підсумкового оцінювання, складання іспитів та завершення навчальних процедур, зокрема для випускників.
Літні канікули для всіх школярів Бучанської громади триватимуть з 1 червня до 31 серпня. За цей час учні зможуть відпочити та підготуватися до нового навчального року.