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Навчальний рік у Бучанській громаді триватиме до 30 травня

Свято останнього дзвоника заплановане саме на цю дату – 30 травня.
Водночас, згідно з постановою Кабінету Міністрів України №841, навчальний рік офіційно завершиться 30 червня.
Додаткові тижні у червні призначені для організації підсумкового оцінювання, складання іспитів та завершення навчальних процедур, зокрема для випускників.
Літні канікули для всіх школярів Бучанської громади триватимуть з 1 червня до 31 серпня. За цей час учні зможуть відпочити та підготуватися до нового навчального року.
Прес-служба Бучанської міської ради 
 освіта, випускний бал
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