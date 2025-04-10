Бучанська податкова: Підсумки діяльності за січень - березень 2025 року

Бучанська ДПІ ГУ ДПС у Київській області інформує, що за січень - березень 2025 року Центром обслуговування платників опрацьовано

15575 звернень щодо надання адміністративних послуг.

Окрім надання адміністративних послуг в ЦОП платникам та громадянам надавалися консультативні та інформаційні послуги щодо нарахованих та сплачених до бюджету податків і зборів під час військового стану, використання програмного забезпечення для подання звітності в електронному вигляді, порядку заповнення податкових декларацій та розрахунків, користування електронними сервісами ДПС.

Адреса ЦОП:

08292, Київська обл., Бучанський район, м. Буча, вул. Енергетиків, буд. 1-А, телефон: (04597) 48590

Сервіс «ЕЛЕКТРОННА ЧЕРГА» – телефон:

0800 501 007

Режим роботи:

Понеділок - четвер: з 08 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв.

П'ятниця: з 08 год. 00 хв. до 15 год. 45 хв.

Обідня перерва: з 12 год. 00 хв. до 12 год. 45 хв.

Технічна перерва кожні дві години на 15 хв.

Субота, неділя – вихідні дні.

Найбільш запитуваними є послуги з видачі картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки. Їх отримали 8619 фізичних осіб. Надано 787 послуги з видачі відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків.Станом на 01квітня 2025 року на податковому обліку перебуває 64929 платників податків - суб’єктів господарювання, з них 26418 юридичних осіб, 38511 фізичних осіб-підприємців, 519 самозайнята особа (фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність).Видано 254 витягів з реєстру платників податку на додану вартість, зареєстровано 676 книг обліку розрахункових операцій, 63 розрахункових книг, 635 реєстраторів розрахункових операцій та 1344 програмних реєстраторів розрахункових рахунків.Крім того, за січень – березень 2025 року надано 2887 витягів з реєстру платників єдиного податку.Видано 28 довідок про доходи фізичних осіб – підприємців.Опрацьовано 265 звернень від фізичних осіб щодо підтвердження статусу податкового резидента України.З початку року до Бучанської ДПІ подано платниками 123835 податкових звітів, в тому числі в електронному вигляді –120092, в паперовому вигляді - 3743, відсоток поданих декларацій в електронному вигляді – 96,98%.В залі ЦОП до послуг платників є комп’ютер, який підключений до мережі Інтернет і дає змогу платникам, які отримали електронний цифровий підпис, формувати та передавати звітність в електронному вигляді. Для зручності відвідувачів розміщена тематична друкована продукція, оформлені інформаційні стенди, що містять зразки заповнення декларацій, звітів та заяв.Спеціалісти ДПІ надають консультації та практичну допомогу з питань формування звітності та роботи сервісу «Електронний кабінет платника» та інших сервісів.Вхід до Електронного кабінету платника здійснюється за адресою:Віддалені робочі місці (точки доступу до адміністративних послуг):, вул. Шевченка, 2-Ателефон: (04597) 67544, вул. Лесі Українки, 88телефон: (044) 406-00-16• Контакти: Координація надання адміністративних послуг (модератор) -(04597) 48590Отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків, з питань застосування РРО/ПРРО, електронна звітність - (04597) 48590Скористатися сервісом «ЕЛЕКТРОННА ЧЕРГА» можна за онлайн посиланнямЕлектронна пошта:Електронна пошта для подання громадянами письмових звернень:Електронна пошта для отримання публічної інформації: