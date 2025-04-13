Буча новини міста, Буча сайт » Буча та регіон » День першої пластової присяги в Бучі
  • 13 квітня 2025
  • 17
  • 0
+aA | -Aa 

День першої пластової присяги в Бучі

День першої пластової присяги в Бучі: 113 років історії пластового руху.

12 квітня Станиця міста Буча відзначила 113-ту річницю першої пластової присяги. Нові члени склали обітницю, ставши частиною великої та дружньої родини пластунів.


Вікторія Вронська та Марʼяна Прендецька отримали почесне звання «Пластунки-вірлиці» – найвищий ступінь юнацької пластової програми. Цю почесну відзнаку вони заслужили відданістю, характером і наполегливою працею.

Атмосфера ярмарку була сповнена енергії та творчості – юнацтво та новацтво пропонували власноруч створені вироби та різноманітні цікаві активності.

Бучанська пластова станиця продовжує активно розвиватися та об'єднує вже 200 учасників, що є найбільшим показником у Київському окрузі.

Щиро вітаємо всю пластову родину з цим важливим днем! Нехай ваша енергія та відданість і надалі надихають нові покоління пластунів!





Пластовий Вишкільний Центр
Буча, Пластовий центр, фотофакт
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Пласту – 109! Організація святкує день першої присяги в Бучі

Пласту – 109! Організація святкує день першої присяги в Бучі

Буча та регіон
У Бучі відкриють міжнародний центр ПЛАСТ

У Бучі відкриють міжнародний центр ПЛАСТ

Бучанські новини
Бучанський ПЛАСТ: Семінар про Вифлеємський вогонь миру 2020

Бучанський ПЛАСТ: Семінар про Вифлеємський вогонь миру 2020

Буча та регіон
14 жовтня відбудеться відкриття Пластового центру у Бучі

14 жовтня відбудеться відкриття Пластового центру у Бучі

Буча та регіон
14 жовтня у Бучі відкрили Пластовий центр (відео)

14 жовтня у Бучі відкрили Пластовий центр (відео)

Буча та регіон
Вітаємо з Днем народження Тюменцева Михайла Васильовича

Вітаємо з Днем народження Тюменцева Михайла Васильовича

Бучанський музей
23 серпня, Пластовий центр: Дитяча арт-майстерня до Дня Державного прапора

23 серпня, Пластовий центр: Дитяча арт-майстерня до Дня Державного прапора

Буча та регіон
Тренінг з надання домедичної допомоги - 21 лютого, Буча

Тренінг з надання домедичної допомоги - 21 лютого, Буча

Буча та регіон
Дорогі ветерани Великої Вітчизняної війни! Шановні Бучанці!

Дорогі ветерани Великої Вітчизняної війни! Шановні Бучанці!

Буча та регіон
Міністр молоді та спорту відвідав Бучанський Пластовий Вишкільний Центр

Міністр молоді та спорту відвідав Бучанський Пластовий Вишкільний Центр

Буча та регіон
Ірпінська громада отримала почесну відзнаку "МІСТО-ГЕРОЙ УКРАЇНИ ІРПІНЬ"

Ірпінська громада отримала почесну відзнаку "МІСТО-ГЕРОЙ УКРАЇНИ ІРПІНЬ"

Буча та регіон
17 квітня – Всесвітній День довкілля

17 квітня – Всесвітній День довкілля

Суспільство
Анатолій Федорук : "Вітаю з днем міста !"

Анатолій Федорук : "Вітаю з днем міста !"

ВИКОНКОМ
Буча приймає "Дєбют"

Буча приймає "Дєбют"

Бучанські новини
Бучанський Пластовий Вишкільний Центр (фото)

Бучанський Пластовий Вишкільний Центр (фото)

Буча та регіон
Коментарів: 0
Додати коментар