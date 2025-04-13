День першої пластової присяги в Бучі

12 квітня Станиця міста Буча відзначила 113-ту річницю першої пластової присяги. Нові члени склали обітницю, ставши частиною великої та дружньої родини пластунів.

Вікторія Вронська та Марʼяна Прендецька отримали почесне звання «Пластунки-вірлиці» – найвищий ступінь юнацької пластової програми. Цю почесну відзнаку вони заслужили відданістю, характером і наполегливою працею.Атмосфера ярмарку була сповнена енергії та творчості – юнацтво та новацтво пропонували власноруч створені вироби та різноманітні цікаві активності.Бучанська пластова станиця продовжує активно розвиватися та об'єднує вже 200 учасників, що є найбільшим показником у Київському окрузі.Щиро вітаємо всю пластову родину з цим важливим днем! Нехай ваша енергія та відданість і надалі надихають нові покоління пластунів!