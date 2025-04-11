Понад 25 млн гривень на підтримку сил оборони України - рішення сесії міської ради

Звання «Почесний громадянин Бучі» посмертно присвоєно чотирьом нашим землякам — Юрію Чабаху, Андрію Балябі, Віталію Фесюку та Віктору Лукʼяненку. Вони були захисниками України або невинно загинули від рук російських окупантів. Вічна памʼять і слава!

Серед інших важливих рішень:

▪️ Бучанська громада прийняла субвенцію з державного бюджету у розмірі 101,8 млн грн — кошти спрямують на завершення будівництва шкіл №1 та №2 у Бучі.

▪️ 2 млн грн виділено на капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту у школі та садочку в Гаврилівці.

▪️ Додаткові кошти передбачено на утримання дорожньої інфраструктури, благоустрій, ремонт їдалень у школах та інші поточні витрати громади.

Ознайомитися з усіма рішеннями можна на сайті Бучанської міської ради.