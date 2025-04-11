Буча новини міста, Буча сайт » Буча та регіон » Понад 25 млн гривень на підтримку сил оборони України - рішення сесії міської ради
  • 11 квітня 2025
  • 6
  • 0
+aA | -Aa 

Понад 25 млн гривень на підтримку сил оборони України - рішення сесії міської ради


На сесії Бучанської міської ради прийняли рішення профінансувати сили оборони України на суму більше 25 мільйонів гривень.
Це має стати нормою для кожної громади доти, доки триває війна. Це наш обов’язок перед захисниками.

Звання «Почесний громадянин Бучі» посмертно присвоєно чотирьом нашим землякам — Юрію Чабаху, Андрію Балябі, Віталію Фесюку та Віктору Лукʼяненку. Вони були захисниками України або невинно загинули від рук російських окупантів. Вічна памʼять і слава!


Серед інших важливих рішень:
▪️ Бучанська громада прийняла субвенцію з державного бюджету у розмірі 101,8 млн грн — кошти спрямують на завершення будівництва шкіл №1 та №2 у Бучі.
▪️ 2 млн грн виділено на капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту у школі та садочку в Гаврилівці.
▪️ Додаткові кошти передбачено на утримання дорожньої інфраструктури, благоустрій, ремонт їдалень у школах та інші поточні витрати громади.


Ознайомитися з усіма рішеннями можна на сайті Бучанської міської ради.

Прес-служба Бучанської міської ради 
 ВІЙНА, Буча, сесія, відеосюжет
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
9 мільйонів для потреб сил оборони України від Бучанської громади

9 мільйонів для потреб сил оборони України від Бучанської громади

Буча та регіон
Буча отримає 10 мільйонів гривень на відновлення житлової та критичної інфраструктури

Буча отримає 10 мільйонів гривень на відновлення житлової та критичної інфраструктури

Буча та регіон
У Бучі відремонтують дороги на 6 мільйонів, а в Гаврилівці на 3 млн

У Бучі відремонтують дороги на 6 мільйонів, а в Гаврилівці на 3 млн

Буча та регіон
На сесії міської ради прийняли три субвенції з державного бюджету

На сесії міської ради прийняли три субвенції з державного бюджету

Буча та регіон
Звання "Почесний громадянин міста Буча" присвоєнно військовослужбовцям та добровольцям

Звання "Почесний громадянин міста Буча" присвоєнно військовослужбовцям та добровольцям

Буча та регіон
Буча: Про присвоєння звання "Почесний громадянин Бучі"

Буча: Про присвоєння звання "Почесний громадянин Бучі"

Буча та регіон
Виділили 8,5 мільйонів на добудову бучанської школи №3 (відеосюжет)

Виділили 8,5 мільйонів на добудову бучанської школи №3 (відеосюжет)

Буча та регіон
Відбулася позачергова сесія Бучанської міської ради

Відбулася позачергова сесія Бучанської міської ради

Бучанські новини
Буча об'єднується з Ворзелем - прийнято позитивне рішення

Буча об'єднується з Ворзелем - прийнято позитивне рішення

Буча та регіон
У Бучі прийнято місцеву програму "Питна вода України"

У Бучі прийнято місцеву програму "Питна вода України"

ВИКОНКОМ
Бучу відвідав колишній Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв

Бучу відвідав колишній Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв

Буча та регіон
Бюджет Бучанської міської територіальної громади на 2022 рік ухвалено

Бюджет Бучанської міської територіальної громади на 2022 рік ухвалено

ВИКОНКОМ
Мінрегіонбуд дофінансує будівництво нової гімназії в Бучі

Мінрегіонбуд дофінансує будівництво нової гімназії в Бучі

Буча та регіон
Міській лікарні планують придбати обладнання на 10–15 мільйонів

Міській лікарні планують придбати обладнання на 10–15 мільйонів

Буча та регіон
Про виконання бюджету міста Буча

Про виконання бюджету міста Буча

фінансове управління
Коментарів: 0
Додати коментар