Понад 25 млн гривень на підтримку сил оборони України - рішення сесії міської ради

На сесії Бучанської міської ради прийняли рішення профінансувати сили оборони України на суму більше 25 мільйонів гривень.
Це має стати нормою для кожної громади доти, доки триває війна. Це наш обов’язок перед захисниками.
▪️ Бучанська громада прийняла субвенцію з державного бюджету у розмірі 101,8 млн грн — кошти спрямують на завершення будівництва шкіл №1 та №2 у Бучі.
▪️ 2 млн грн виділено на капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту у школі та садочку в Гаврилівці.
▪️ Додаткові кошти передбачено на утримання дорожньої інфраструктури, благоустрій, ремонт їдалень у школах та інші поточні витрати громади.
Ознайомитися з усіма рішеннями можна на сайті Бучанської міської ради.