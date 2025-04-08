Уряд Бельгії відвідав Бучу

Прем’єр-міністр Барт де Вевер, міністр закордонних справ Максим Прево та міністр оборони Тео Франкен побували на місці масового поховання на території церкви Святого Андрія Первозванного.Разом із начальником Київської ОДА Миколою Калашником ми розповіли і показали їм правду. Про 33 дні окупації. Про те, як росіяни вбивали цивільних — не випадково, а свідомо. За те, що вони були українцями.561 вбитий мирний мешканець. Розстріли на вулицях, катівні в підвалах, зв’язані руки. Це не історія — це реальність, яку Буча пам’ятає донині.Бельгія — одна з двадцяти найбільших країн-донорів для України на душу населення. Ми щиро вдячні за цю допомогу. У час, коли світ «втомлюється» від війни, важливо не мовчати. Бути поруч. І називати речі своїми іменами.