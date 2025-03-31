Третя річниця звільнення Бучі. Спільною молитвою вшанували пам'ять загиблих під час окупації 2022 року.

Цей день для нас — не з календаря. Це той біль, що живе всередині, і та вдячність, яку не вимовиш до кінця словами.Ми повернулися до життя після темряви. Після тиші, в якій ховалися постріли. Після днів, коли не знали — буде завтра чи ні. Ми вижили. І це змінило нас назавжди.Сьогодні Буча знову має голос. Ми будуємо, ростемо, тримаємось одне за одного. І навіть маємо сили ділитися цим світлом з іншими містами. Але рана ще свіжа. І війна, на жаль, не в минулому.Дякуємо кожному воїну, завдяки кому цей день взагалі настав. Дякуємо Збройним Силам України за нашу Бучу, за громаду, за Київщину, за шанс жити.Ми пам’ятаємо. Ми сильні. Ми вистоїмо.Слава Україні!