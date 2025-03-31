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  • 31 березня 2025
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Третя річниця звільнення Бучі. Спільною молитвою вшанували пам'ять загиблих під час окупації 2022 року.

Цей день для нас — не з календаря. Це той біль, що живе всередині, і та вдячність, яку не вимовиш до кінця словами.
Ми повернулися до життя після темряви. Після тиші, в якій ховалися постріли. Після днів, коли не знали — буде завтра чи ні. Ми вижили. І це змінило нас назавжди.
Сьогодні Буча знову має голос. Ми будуємо, ростемо, тримаємось одне за одного. І навіть маємо сили ділитися цим світлом з іншими містами. Але рана ще свіжа. І війна, на жаль, не в минулому.
Дякуємо кожному воїну, завдяки кому цей день взагалі настав. Дякуємо Збройним Силам України за нашу Бучу, за громаду, за Київщину, за шанс жити.
Ми пам’ятаємо. Ми сильні. Ми вистоїмо.
Слава Україні!





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Прес-служба Бучанської міської ради 
 Буча, ВІЙНА, Федорук Анатолій Петрович, відеосюжет, фотофакт
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