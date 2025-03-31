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  • 31 березня 2025
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Бучанська громада передає на фронт 7 пікапів та 200 FPV-дронів


Бучанська громада продовжує працювати на перемогу: передали на фронт 7 нових пікапів ISUZU та 200 FPV-дронів — щоб кожен приліт для ворога був пекельним.

Це не чиясь добра воля — це наш спільний вклад. 15,5 мільйонів гривень із міського бюджету — це ваші податки, це наша спільна сила. Кожна гривня — це ще один крок до звільнення української землі.

І хоча ми ніколи не зможемо повною мірою віддячити нашим захисникам за звільнення Бучанської громади, ми робимо те, що можемо. Передаємо допомогу, працюємо, тримаємо стрій у тилу.
Прес-служба Бучанської міської ради 
 ВІЙНА, Бучанський район, фотофакт
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