У Бучі зафіксовано випадок сказу: вводяться карантинні обмеження

Відтак, у місті організовано подвірний обхід та проведення безкоштовних щеплень. Власники можуть також вакцинувати своїх тварин у приватних клініках, однак повинні повідомити про це до державної ветеринарної служби.З метою запобігання подібним інцидентам, просимо мешканців негайно повідомляти про випадки сказу до Державної служби ветеринарної медицини. Закликаємо терміново щепити домашніх тварин (собак та котів) проти сказу.У зв'язку з виявленим випадком сказу на території Бучі вводяться карантинні обмеження на 60 днів.Просимо всіх мешканців відповідально ставитись до вакцинації своїх тварин та співпрацювати з ветеринарною службою для захисту здоров'я населення.