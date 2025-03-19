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  • 19 березня 2025
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У Бучі зафіксовано випадок сказу: вводяться карантинні обмеження

Захворювання на сказ було зареєстровано по вулиці Яблунська. Безпритульний кіт, який загинув від цієї небезпечної хвороби, мав контакт з трьома домашніми тваринами.

Відтак, у місті організовано подвірний обхід та проведення безкоштовних щеплень. Власники можуть також вакцинувати своїх тварин у приватних клініках, однак повинні повідомити про це до державної ветеринарної служби.

З метою запобігання подібним інцидентам, просимо мешканців негайно повідомляти про випадки сказу до Державної служби ветеринарної медицини. Закликаємо терміново щепити домашніх тварин (собак та котів) проти сказу.

У зв'язку з виявленим випадком сказу на території Бучі вводяться карантинні обмеження на 60 днів.

Просимо всіх мешканців відповідально ставитись до вакцинації своїх тварин та співпрацювати з ветеринарною службою для захисту здоров'я населення.
Прес-служба Бучанської міської ради 
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