У Бучі зафіксовано випадок сказу: вводяться карантинні обмеження

Відтак, у місті організовано подвірний обхід та проведення безкоштовних щеплень. Власники можуть також вакцинувати своїх тварин у приватних клініках, однак повинні повідомити про це до державної ветеринарної служби.
З метою запобігання подібним інцидентам, просимо мешканців негайно повідомляти про випадки сказу до Державної служби ветеринарної медицини. Закликаємо терміново щепити домашніх тварин (собак та котів) проти сказу.
У зв'язку з виявленим випадком сказу на території Бучі вводяться карантинні обмеження на 60 днів.
Просимо всіх мешканців відповідально ставитись до вакцинації своїх тварин та співпрацювати з ветеринарною службою для захисту здоров'я населення.