Буча: Для учнів другої зміни запустили додатковий автобус

До шкільних маршрутів додається новий маршрут:🔹виїзд о 12:10 з вул. Бориса Гмирі до ліцеїв №4 та №5.Розклад діючих маршрутів:🔹7:40 – вул. Бориса Гмирі ➡️ ліцеї №4 та №5;🔹8:10 – вул. Склозаводська ➡️ ліцей №3;🔹7:45 – залізничний вокзал Бучі ➡️ Блиставицька школа.Пам'ятайте: у автобусі потрібно зберігати тишу, поважати водія та інших пасажирів, в також тримати салон у чистоті.