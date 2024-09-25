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  • 25 вересня 2024
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Буча: Для учнів другої зміни запустили додатковий автобус

До шкільних маршрутів додається новий маршрут:
🔹виїзд о 12:10 з вул. Бориса Гмирі до ліцеїв №4 та №5.

Розклад діючих маршрутів:
🔹7:40 – вул. Бориса Гмирі ➡️ ліцеї №4 та №5;
🔹8:10 – вул. Склозаводська ➡️ ліцей №3;
🔹7:45 – залізничний вокзал Бучі ➡️ Блиставицька школа.

Пам'ятайте: у автобусі потрібно зберігати тишу, поважати водія та інших пасажирів, в також тримати салон у чистоті.
КП «Бучатранссервіс» 
 освіта
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