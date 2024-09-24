МОН про реформу старшої школи

«Профільна»: реформа старшої школи змінить підходи до навчання у старших класах і будуватиметься на нових можливостях у виборі профілю навчання, всебічному розвитку та індивідуальному підходу до кожного учня. А саме таких змін і прагнуть 91% старшокласників і 83% студентів професійних закладів за результатами Всеукраїнського соціологічного опитування від КМІС.

Академічні ліцеї будуть великими (щонайменше 100 учнів на паралелі) і відокремленими від шкіл та гімназій: там навчатимуться лише 10-12 класи. У них застосовуватимуть дослідницькі методи навчання, проєктну та практичну роботу у сучасних лабораторіях та оснащених класах. Для дітей, які живуть далеко, організують доїзд або проживання у пансіонах.

Навчання в академічних ліцеях передбачає:



• підготовка до вступу у ЗВО в 10-12 класах;

• один чи кілька профілів навчання в одному ліцеї;

• поглиблене вивчення профільних предметів та інтегрованих курсів;

• вибір предметів незалежно від профілю (можливість поєднати фізику і філологію, історію і хімію тощо).

Професійний напрям передбачає швидше опановування професії та вибір предметів, повʼязаних з майбутньою кар’єрою. У професійних коледжах та закладах фахової передвищої освіти школярі здобуватимуть шкільну освіту і паралельно опановуватимуть обрану спеціальність. У закладі професійної або професійно-технічної освіти школярів чекає:



• здобуття професії;

• швидший вихід на ринок праці;

• отримання свідоцтва про повну загальну середню освіту;

• вибір предметів, які пов’язані з майбутньою професією;

• можливість вступити у ЗВО після закінчення коледжу або закладу ФПО.

Обирати, що вчити, щоб потім обрати, ким стати: як зміниться старша школа🎓Обираючи, підлітки навчатимуться в ліцеї і готуватимуться до вступу в ЗВО.Тут у них буде великий вибір профілів навчання, які базуються на кластерах:А також можливість обирати додаткові предмети, які їх цікавлять.⚙️Обираючи, старшокласники швидше опановуватимуть професію та виходитимуть на ринок праці.У профтесі або закладі фахової передвищої також можна буде обирати предмети, повʼязані з майбутньою кар’єрою.