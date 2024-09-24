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  • 24 вересня 2024
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МОН про реформу старшої школи

Обирати, що вчити, щоб потім обрати, ким стати: як зміниться старша школа

«Профільна»: реформа старшої школи змінить підходи до навчання у старших класах і будуватиметься на нових можливостях у виборі профілю навчання, всебічному розвитку та індивідуальному підходу до кожного учня. А саме таких змін і прагнуть 91% старшокласників і 83% студентів професійних закладів за результатами Всеукраїнського соціологічного опитування від КМІС.


Уже у 2027 році десятикласники зможуть обирати між двома напрямами навчання — академічним і професійним.

🎓Обираючи академічний напрям, підлітки навчатимуться в ліцеї і готуватимуться до вступу в ЗВО.
Тут у них буде великий вибір профілів навчання, які базуються на кластерах:
STEM, мовно-літературний, суспільно-гуманітарний.
А також можливість обирати додаткові предмети, які їх цікавлять.

⚙️Обираючи професійний напрям, старшокласники швидше опановуватимуть професію та виходитимуть на ринок праці.
У профтесі або закладі фахової передвищої також можна буде обирати предмети, повʼязані з майбутньою кар’єрою.


Академічні ліцеї будуть великими (щонайменше 100 учнів на паралелі) і відокремленими від шкіл та гімназій: там навчатимуться лише 10-12 класи. У них застосовуватимуть дослідницькі методи навчання, проєктну та практичну роботу у сучасних лабораторіях та оснащених класах. Для дітей, які живуть далеко, організують доїзд або проживання у пансіонах.
Навчання в академічних ліцеях передбачає:

• підготовка до вступу у ЗВО в 10-12 класах;
• один чи кілька профілів навчання в одному ліцеї;
• поглиблене вивчення профільних предметів та інтегрованих курсів;
• вибір предметів незалежно від профілю (можливість поєднати фізику і філологію, історію і хімію тощо).


Професійний напрям передбачає швидше опановування професії та вибір предметів, повʼязаних з майбутньою кар’єрою. У професійних коледжах та закладах фахової передвищої освіти школярі здобуватимуть шкільну освіту і паралельно опановуватимуть обрану спеціальність. У закладі професійної або професійно-технічної освіти школярів чекає:

• здобуття професії;
• швидший вихід на ринок праці;
• отримання свідоцтва про повну загальну середню освіту;
• вибір предметів, які пов’язані з майбутньою професією;
• можливість вступити у ЗВО після закінчення коледжу або закладу ФПО.


Детальніше на сайті МОН >>

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