МОН про реформу старшої школи

Уже у 2027 році десятикласники зможуть обирати між двома напрямами навчання — академічним і професійним.
🎓Обираючи академічний напрям, підлітки навчатимуться в ліцеї і готуватимуться до вступу в ЗВО.
Тут у них буде великий вибір профілів навчання, які базуються на кластерах:
STEM, мовно-літературний, суспільно-гуманітарний.
А також можливість обирати додаткові предмети, які їх цікавлять.
⚙️Обираючи професійний напрям, старшокласники швидше опановуватимуть професію та виходитимуть на ринок праці.
У профтесі або закладі фахової передвищої також можна буде обирати предмети, повʼязані з майбутньою кар’єрою.
Навчання в академічних ліцеях передбачає:
• підготовка до вступу у ЗВО в 10-12 класах;
• один чи кілька профілів навчання в одному ліцеї;
• поглиблене вивчення профільних предметів та інтегрованих курсів;
• вибір предметів незалежно від профілю (можливість поєднати фізику і філологію, історію і хімію тощо).
• здобуття професії;
• швидший вихід на ринок праці;
• отримання свідоцтва про повну загальну середню освіту;
• вибір предметів, які пов’язані з майбутньою професією;
• можливість вступити у ЗВО після закінчення коледжу або закладу ФПО.
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