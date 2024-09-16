Бучанської ДПІ ГУ ДПС: Підсумки діяльності за січень-серпень 2024 року

Бучанська ДПІ ГУ ДПС у Київській області інформує, що за січень-серпень 2024 року Центром обслуговування платників опрацьовано 6531 звернень щодо надання адміністративних послуг.
Найбільш запитуваними є послуги з видачі картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки. Їх отримали 3123 фізичних осіб. Надано 542 послуги з видачи відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків.
Станом на 01вересня 2024 року на податковому обліку перебуває 7530 платників податків- суб’єктів господарювання, з них 2397 юридичних осіб, 5151 фізичних осіб-підприємців, 61самозайнята особа (фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність).
Видано 71 витягів з реєстру платників податку на додану вартість, зареєстровано 180 книг обліку розрахункових операцій, 16 розрахункових книг, 54 реєстраторів розрахункових операцій та 404 програмних реєстраторів розрахункових рахунків.
Крім того, за січень-серпень 2024 року зареєстровано 633 платників єдиного податку, надано 1161 витягів з реєстру платників єдиного податку.
Видано 20 довідок про доходи фізичних осіб – підприємців.
Опрацьовано 30 звернень від фізичних осіб щодо підтвердження статусу податкового резидента України.
З початку року до Бучанської ДПІ подано платниками 22893 податкових звітів, в тому числі в електронному вигляді –22168, в паперовому вигляді -725, відсоток поданих декларацій в електронному вигляді- 96,83%.
Окрім надання адміністративних послуг в ЦОП платникам та громадянам надавалися консультативні та інформаційні послуги щодо нарахованих та сплачених до бюджету податків і зборів під час військового стану, використання програмного забезпечення для подання звітності в електронному вигляді, порядку заповнення податкових декларацій та розрахунків, користування електронними сервісами ДПС.
В залі ЦОП до послуг платників є комп’ютер, який підключений до мережі Інтернет і дає змогу платникам, які отримали електронний цифровий підпис, формувати та передавати звітність в електронному вигляді. Для зручності відвідувачів розміщена тематична друкована продукція, оформлені інформаційні стенди, що містять зразки заповнення декларацій, звітів та заяв.
Спеціалісти ДПІ надають консультації та практичну допомогу з питань формування звітності та роботи сервісу «Електронний кабінет платника» та інших сервісів.
Отримання електронного цифрового підпису дає можливість подавати податкові декларації через сервіс «Електронний кабінет платника» або через інші програмні забезпечення, а в перевагах подання податкової звітності в електронному вигляді як для себе, так і для податкової служби, платники податків вже переконалися.
Кваліфікований електронний підпис кожен бажаючий може отримати у будь-якому Акредитованому центрі сертифікації ключів, у тому числі самостійно за допомогою Інтернет-банкінгу.
З переліком адміністративних послуг, які надаються в центрі обслуговування платників Бучанської ДПІ ГУ ДПС у Київській області можна ознайомитися на інформаційному ресурсі ГУ ДПС у Київській області у мережі «Інтернет» в банері «Центри обслуговування платників».