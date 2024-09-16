Бучанської ДПІ ГУ ДПС: Підсумки діяльності за січень-серпень 2024 року

За консультаціями з питань надання адміністративних послуг можна звернутись за телефоном (04597) 48-590 або безпосередньо до Центру обслуговування платників: м. Буча, вул.Енергетиків,1А, понеділок - четвер з 09 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв.; п’ятниця з 09 год. 00 хв. до 16 год. 45 хв.; обідня перерва з 12.00 до 12.45,вихідні дні - субота та неділя.

Найбільш запитуваними є послуги з видачі картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки. Їх отримали 3123 фізичних осіб. Надано 542 послуги з видачи відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків.Станом на 01вересня 2024 року на податковому обліку перебуває 7530 платників податків- суб’єктів господарювання, з них 2397 юридичних осіб, 5151 фізичних осіб-підприємців, 61самозайнята особа (фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність).Видано 71 витягів з реєстру платників податку на додану вартість, зареєстровано 180 книг обліку розрахункових операцій, 16 розрахункових книг, 54 реєстраторів розрахункових операцій та 404 програмних реєстраторів розрахункових рахунків.Крім того, за січень-серпень 2024 року зареєстровано 633 платників єдиного податку, надано 1161 витягів з реєстру платників єдиного податку.Видано 20 довідок про доходи фізичних осіб – підприємців.Опрацьовано 30 звернень від фізичних осіб щодо підтвердження статусу податкового резидента України.З початку року до Бучанської ДПІ подано платниками 22893 податкових звітів, в тому числі в електронному вигляді –22168, в паперовому вигляді -725, відсоток поданих декларацій в електронному вигляді- 96,83%.Окрім надання адміністративних послуг в ЦОП платникам та громадянам надавалися консультативні та інформаційні послуги щодо нарахованих та сплачених до бюджету податків і зборів під час військового стану, використання програмного забезпечення для подання звітності в електронному вигляді, порядку заповнення податкових декларацій та розрахунків, користування електронними сервісами ДПС.В залі ЦОП до послуг платників є комп’ютер, який підключений до мережі Інтернет і дає змогу платникам, які отримали електронний цифровий підпис, формувати та передавати звітність в електронному вигляді. Для зручності відвідувачів розміщена тематична друкована продукція, оформлені інформаційні стенди, що містять зразки заповнення декларацій, звітів та заяв.Спеціалісти ДПІ надають консультації та практичну допомогу з питань формування звітності та роботи сервісу «Електронний кабінет платника» та інших сервісів.Отримання електронного цифрового підпису дає можливість подавати податкові декларації через сервіс «Електронний кабінет платника» або через інші програмні забезпечення, а в перевагах подання податкової звітності в електронному вигляді як для себе, так і для податкової служби, платники податків вже переконалися.Кваліфікований електронний підпис кожен бажаючий може отримати у будь-якому Акредитованому центрі сертифікації ключів, у тому числі самостійно за допомогою Інтернет-банкінгу.З переліком адміністративних послуг, які надаються в центрі обслуговування платників Бучанської ДПІ ГУ ДПС у Київській області можна ознайомитися на інформаційному ресурсі ГУ ДПС у Київській області у мережі «Інтернет» в банері «Центри обслуговування платників».