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  • 16 вересня 2024
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Еелектронне листування з податковими органами

ДО УВАГИ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ!!!


Бучанська державна податкова інспекція Головного управління ДПС у Київській області звертає увагу громадян на зручні та безпечні способи електронного листування з податковими органами за допомогою ІТС «Електронний кабінет» за 4 кроки:



Крок 1.
У будь-якого кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг отримайте кваліфікований електронний підпис.

Крок 2.
Зайдіть на головну сторінку Електронного кабінету платника податків за адресою: cabinet.tax.gov.ua

Крок 3.
Увійдіть до приватної частини Електронного кабінету за допомогою кваліфікаційного електронного підпису.

Крок 4.
Подайте Заяву про бажання отримувати документи від податкової через Електронний кабінет
код форми Заяви – J/F1391602.

Платник податків один раз протягом року може надіслати контролюючому органу через Електронний кабінет заяву про відмову отримувати документи через Електронний кабінет
код форми Заяви – J/F1391702.

Відкрита та приватна частини Електронного кабінету містять режим «Допомога», в якому розміщено інструкцію користувача по кожному режиму Електронного кабінету, вхід за посиланням:
www.cabinet.tax.gov.ua
Бучанська ДПІ ГУ ДПС у Київській області 
 податкова
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