Еелектронне листування з податковими органами

Бучанська державна податкова інспекція Головного управління ДПС у Київській області звертає увагу громадян на зручні та безпечні способи електронного листування з податковими органами за допомогою ІТС «Електронний кабінет» за 4 кроки:

У будь-якого кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг отримайте кваліфікований електронний підпис.Зайдіть на головну сторінку Електронного кабінету платника податків за адресою:Увійдіть до приватної частини Електронного кабінету за допомогою кваліфікаційного електронного підпису.Подайте Заяву про бажання отримувати документи від податкової через Електронний кабінеткод форми Заяви –Платник податків один раз протягом року може надіслати контролюючому органу через Електронний кабінет заяву про відмову отримувати документи через Електронний кабінеткод форми Заяви –Відкрита та приватна частини Електронного кабінету містять режим «Допомога», в якому розміщено інструкцію користувача по кожному режиму Електронного кабінету, вхід за посиланням: