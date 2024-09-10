У Бучі запрацює когенераційна установка потужністю 2,5 мегавати

До Бучі прибула перша когенераційна установка потужністю 2,5 мегавати, яка зможе виробляти електрику та тепло в опалювальний сезон, зокрема під час знеструмлень.
Усі 6 установок, які ми плануємо встановити у найближчі місяці, слугуватимуть не тільки для критичної інфраструктури та соціальних обʼєктів, а й для житлового фонду.
Таким чином жителі Бучанської громади будуть забезпечені теплом та світлом навіть попри відключення електроенергії. Якщо, звісно, матимемо достатній тиск газу.
Більш детально — у відео...