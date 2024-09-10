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  • 10 вересня 2024
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У Бучі запрацює когенераційна установка потужністю 2,5 мегавати


До Бучі прибула перша когенераційна установка потужністю 2,5 мегавати, яка зможе виробляти електрику та тепло в опалювальний сезон, зокрема під час знеструмлень.

Усі 6 установок, які ми плануємо встановити у найближчі місяці, слугуватимуть не тільки для критичної інфраструктури та соціальних обʼєктів, а й для житлового фонду.

Таким чином жителі Бучанської громади будуть забезпечені теплом та світлом навіть попри відключення електроенергії. Якщо, звісно, матимемо достатній тиск газу.

Більш детально — у відео...

Прес-служба Бучанської міської ради 
 відеосюжет, Буча, Федорук Анатолій Петрович, міські новації
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