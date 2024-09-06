ВПО можуть отримати допомогу від Карітас на оренду житла

Грошова допомога надається внутрішньо переміщеним особам, які отримали цей статус менше 30 днів тому, та зареєстрованих у Полтавській, Миргородській, Коломацькій, Кременчуцькій або Кобеляцькій територіальних громадах.

Виплати передбачені для тих ,хто належить хоча б до однієї з категорій уразливості:

▪️ особа з інвалідністю;

▪️ особа з тяжким захворюванням;

▪️ самотня особа старшого віку (60+) або домогосподарство, що складається з одного або двох людей похилого віку, які не мають підтримки рідних;

▪️ самотні матері/батьки чи опікуни неповнолітніх дітей;

▪️ багатодітні сім’ї (троє чи більше неповнолітніх дітей);

▪️ вагітні жінки або матері з дітьми віком до 3-х років.

☝️ Доход сім’ї на одну особу не повинен перевищувати 6318 гривень на місяць. Також домогосподарство не повинне отримувати грошову допомогу від інших організацій.Як оформити виплату