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  • 6 вересня 2024
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ВПО можуть отримати допомогу від Карітас на оренду житла

Грошова допомога надається внутрішньо переміщеним особам, які отримали цей статус менше 30 днів тому, та зареєстрованих у Полтавській, Миргородській, Коломацькій, Кременчуцькій або Кобеляцькій територіальних громадах.


Виплати передбачені для тих ,хто належить хоча б до однієї з категорій уразливості:
▪️ особа з інвалідністю;
▪️ особа з тяжким захворюванням;
▪️ самотня особа старшого віку (60+) або домогосподарство, що складається з одного або двох людей похилого віку, які не мають підтримки рідних;
▪️ самотні матері/батьки чи опікуни неповнолітніх дітей;
▪️ багатодітні сім’ї (троє чи більше неповнолітніх дітей);
▪️ вагітні жінки або матері з дітьми віком до 3-х років.


☝️ Доход сім’ї на одну особу не повинен перевищувати 6318 гривень на місяць. Також домогосподарство не повинне отримувати грошову допомогу від інших організацій.

Як оформити виплату
 ВІЙНА, ВПО, субсидії, законодавство
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