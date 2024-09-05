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  • 5 вересня 2024
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Бучанський міський голова в Парижі

Офіційне відрядження до Парижу. Разом з профільними заступниками міністрів та міськими головами громад маємо насичену програму. Усе зосереджено на вивченні досвіду впровадження безбар'єрності у французькій столиці.

На запрошення мера Парижу Анни Ідальго будемо знайомитись з досвідом міста у створенні інклюзивного простору та наданні послуг. Це дозволить запозичити кращі практики та адаптувати їх під потреби українців.

Створення безбар'єрного середовища є одним з пріоритетних напрямків розвитку Бучанської громади. Зараз, як ніколи, важливо забезпечити доступність до базових послуг для всіх категорій населення, адже в умовах жорстокої війни кількість людей, які цього потребують, стрімко зростає.

Обмін досвідом між містами відбувається за ініціативи першої леді України Олени Зеленської. Крім того, візит збігається з проведенням у Парижі Паралімпіади, тож маємо унікальну можливість спостерігати за практичним втіленням принципів безбар'єрності на міжнародному рівні.

Координаційний супровід надано Посольством України у Франції та ПРООН в Україні за фінансової підтримки урядів Франції та Швеції.


Бучанський міський голова >>
Буча, міжнародна місія, Федорук Анатолій Петрович
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