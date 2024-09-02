Під час проведення заходу очильниця Бучанської ДПІ Людмила Ступак розповідає платникам податків про порядок подання податкової звітності з використанням електронних сервісів ДПС України, зокрема «Електронний кабінет платника податків.» та безкоштовний мобільний застосунок "Моя податкова", які дозволяють в реальному часі, заповнити та подати податкову декларацію про майновий стан і доходи за 2023 рік в електронному вигляді.
Бучанська ДПІ: Практикум щодо популяризації діючи електронних сервісів
Під час проведення заходу очильниця Бучанської ДПІ Людмила Ступак розповідає платникам податків про порядок подання податкової звітності з використанням електронних сервісів ДПС України, зокрема «Електронний кабінет платника податків.» та безкоштовний мобільний застосунок "Моя податкова", які дозволяють в реальному часі, заповнити та подати податкову декларацію про майновий стан і доходи за 2023 рік в електронному вигляді.
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Бучанська ДПІ