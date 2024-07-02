Вирішено питання подвійних платіжок за водопостачання та водовідведення у Бучанській громаді

Єдиним законним надавачем цих послуг на території Бучі та Ворзеля є КП «Бучасервіс».Ключові моменти:🔸НКРЕКП внесла зміни до ліцензії КП «Ірпіньводоканал», остаточно виключивши з неї території Бучі та Ворзеля.🔸Ліцензійна діяльність «Ірпіньводоканалу» на території Бучанської громади офіційно припинена.🔸Усі попередні договори з «Ірпіньводоканалом» автоматично втрачають чинність.🤔Як діяти споживачам, які з 01.01.2023 до сплачували до «Ірпіньводоканалу» або не сплачували зовсім?