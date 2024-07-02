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  • Учора, 17:28
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Вирішено питання подвійних платіжок за водопостачання та водовідведення у Бучанській громаді


26 червня 2024 року, на відкритому засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, комісія НКРЕКП прийняла важливе рішення, що ставить крапку у питанні надання послуг водопостачання та водовідведення у Бучанській громаді.

Єдиним законним надавачем цих послуг на території Бучі та Ворзеля є КП «Бучасервіс».

Ключові моменти:

🔸НКРЕКП внесла зміни до ліцензії КП «Ірпіньводоканал», остаточно виключивши з неї території Бучі та Ворзеля.
🔸Ліцензійна діяльність «Ірпіньводоканалу» на території Бучанської громади офіційно припинена.
🔸Усі попередні договори з «Ірпіньводоканалом» автоматично втрачають чинність.

🤔Як діяти споживачам, які з 01.01.2023 до сплачували до «Ірпіньводоканалу» або не сплачували зовсім?

Прес-служба Бучанської міської ради 
 водоканал, Ірпінь, Бучанський район, Бучасервіс
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