Вирішено питання подвійних платіжок за водопостачання та водовідведення у Бучанській громаді

26 червня 2024 року, на відкритому засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, комісія НКРЕКП прийняла важливе рішення, що ставить крапку у питанні надання послуг водопостачання та водовідведення у Бучанській громаді.
Єдиним законним надавачем цих послуг на території Бучі та Ворзеля є КП «Бучасервіс».
Ключові моменти:
🔸НКРЕКП внесла зміни до ліцензії КП «Ірпіньводоканал», остаточно виключивши з неї території Бучі та Ворзеля.
🔸Ліцензійна діяльність «Ірпіньводоканалу» на території Бучанської громади офіційно припинена.
🔸Усі попередні договори з «Ірпіньводоканалом» автоматично втрачають чинність.
🤔Як діяти споживачам, які з 01.01.2023 до сплачували до «Ірпіньводоканалу» або не сплачували зовсім?