Світ підтримує Україну. Бучі відвідав Голова Генеральної Асамблеї ООН Денніс Френсіс
Цей візит став важливим символом міжнародної солідарності у боротьбі з російським агресором. Делегатів зустріли секретар Бучанської міськради Тарас Шаправський та заступниця голови КОВА Леся Карнаух.
У храмі Святого Апостола Андрія Первозванного іноземні гості вшанували пам'ять загиблих бучанців та побачили вражаючі знімки окупації, які не залишили нікого байдужим.
Представники ООН не стримували емоцій, висловлюючи підтримку Україні:
Ключовим моментом візиту стало запевнення представників ООН, що українське питання залишатиметься пріоритетним у міжнародному порядку денному.