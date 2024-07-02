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  • Учора, 15:45
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Бучі відвідав Голова Генеральної Асамблеї ООН Денніс Френсіс

Світ підтримує Україну. Бучі відвідав Голова Генеральної Асамблеї ООН Денніс Френсіс
Цей візит став важливим символом міжнародної солідарності у боротьбі з російським агресором. Делегатів зустріли секретар Бучанської міськради Тарас Шаправський та заступниця голови КОВА Леся Карнаух.



У храмі Святого Апостола Андрія Первозванного іноземні гості вшанували пам'ять загиблих бучанців та побачили вражаючі знімки окупації, які не залишили нікого байдужим.

Представники ООН не стримували емоцій, висловлюючи підтримку Україні:

«Більш ніж 191 країна стоїть пліч-о-пліч з вами. В ООН 143 країни голосують за вас – це вражаюча більшість, яку нечасто побачиш. Це голос світу проти агресії росії», – підкреслив Голова Генеральної Асамблеї ООН Денніс Френсіс.


Ключовим моментом візиту стало запевнення представників ООН, що українське питання залишатиметься пріоритетним у міжнародному порядку денному.

«Ми віримо, що найтяжчі часи для України вже позаду», – додав Денніс Френсіс.


Прес-служба Бучанської міської ради 
 ВІЙНА, Буча, міжнародна місія, Федорук Анатолій Петрович
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