Світ підтримує Україну. Бучі відвідав Голова Генеральної Асамблеї ООН Денніс Френсіс

Цей візит став важливим символом міжнародної солідарності у боротьбі з російським агресором. Делегатів зустріли секретар Бучанської міськради Тарас Шаправський та заступниця голови КОВА Леся Карнаух.

«Більш ніж 191 країна стоїть пліч-о-пліч з вами. В ООН 143 країни голосують за вас – це вражаюча більшість, яку нечасто побачиш. Це голос світу проти агресії росії», – підкреслив Голова Генеральної Асамблеї ООН Денніс Френсіс.

«Ми віримо, що найтяжчі часи для України вже позаду», – додав Денніс Френсіс.

У храмі Святого Апостола Андрія Первозванного іноземні гості вшанували пам'ять загиблих бучанців та побачили вражаючі знімки окупації, які не залишили нікого байдужим.Представники ООН не стримували емоцій, висловлюючи підтримку Україні:Ключовим моментом візиту стало запевнення представників ООН, що українське питання залишатиметься пріоритетним у міжнародному порядку денному.