Єдина форма медичної довідки для зарахування дитини до закладів освіти всіх рівнів

МОЗ України затвердило єдину форму медичної довідки.✔️ Наразі немає потреби проходити огляд у декількох лікарів, займати черги та отримувати довідки різної форми. Огляд проводить сімейний лікар. Для вступу дитини до будь-якого закладу освіти видається уніфікована довідка № 086/о «Медична довідка (витяг з медичної картки амбулаторного хворого)».✔️ Обстеження дитини сімейним лікарем враховує всі базові вимоги для зарахування її до дитячого садочка та школи. Огляд включає збір анамнезу, фізикальне обстеження, перевірку наявності ознак гострої хвороби або хронічних станів, вимір зросту та маси тіла, дослідження зору, слуху, постави. Лише у разі виявлення порушень розвитку чи хвороб сімейний лікар направляє дитину до лікаря-спеціаліста. Обов’язково перед садочком та школою дитину оглядає стоматолог.✔️ Дитина може пройти медичне обстеження в будь-який зручний час протягом року. Результати цього обстеження чинні рік з дати його проходження.✔️ Медичні огляди для зарахування дитини до закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти проводяться у випадку, якщо це вимагається закладом освіти чи встановлено умовами прийому на навчання до таких закладів.