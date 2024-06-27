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  • 27 червня 2024
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У серпні відкриють рух відбудованим мостом на автотрасі Київ – Іванків – Овруч

Завершується відновлення мосту (дорога Р-02) через річку Ірпінь Київ – Іванків – Овруч, що був пошкоджений у лютому 2022 року.


У лютому 2022 року було пошкоджено міст, а щоб забезпечити логістику між Києвом та населеними пунктами Вишгородського району, налагодили тимчасовий проїзд по мосту.
Наразі ще тривають роботи з улаштування гідроізоляції проїзної частини мосту, після чого буде влаштовано нижній шар асфальтобетонного покриття.

Міст протяжністю 156 метрів матиме дві смуги руху, тротуар та велопішохідну доріжку. На мосту та підходах буде влаштовано автономне освітлення.

Служба відновлення та розвитку інфраструктури Київщини
ВІЙНА, Бучанський район
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