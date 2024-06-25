Бучанський водоканал запускає нову станцію знезалізнення води

Це не просто технічна споруда, а справжня інвестиція у розвиток нашого міста. Проєкт дозволить не лише покращити якісь води бучанців, але й сприятиме збереженню довкілля.



Реалізація станції стала можливою завдяки співпраці з ЄС, Європейським інвестиційним банком, Програмою розвитку ООН та Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України.



У наших планах — побудова ще дев'яти подібних об'єктів у різних куточках громади. Працюємо над покращенням інфраструктури та впровадженні сучасних технологій для сталого розвитку Бучанської громади.

Нова станція знезалізнення води для Бучанського водоканалу — це ще один важливий крок до покращення якості питної води для бучанців у мікрорайоні Тарасівська.повідомив у відео про новий обєкт: