Бучанський водоканал запускає нову станцію знезалізнення води

Нова станція знезалізнення води для Бучанського водоканалу — це ще один важливий крок до покращення якості питної води для бучанців у мікрорайоні Тарасівська.
Анатолій Федорук повідомив у відео про новий обєкт:
Реалізація станції стала можливою завдяки співпраці з ЄС, Європейським інвестиційним банком, Програмою розвитку ООН та Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України.
У наших планах — побудова ще дев'яти подібних об'єктів у різних куточках громади. Працюємо над покращенням інфраструктури та впровадженні сучасних технологій для сталого розвитку Бучанської громади.