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  • 25 червня 2024
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Амбулаторія №2 в Бучі. Графік роботи



Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги інформує про роботу нової амбулаторії сімейної медицини №2.
Нова адреса амбулаторії №2:
місто Буча, вул. Водопровідна, 74.

Графік роботи амбулаторії:
Понеділок - п'ятниця: з 8:00 до 19:00, субота: з 9:00 до 14:00


В амбулаторії працюють лікарі:
🔹Лікар-терапевт Гаврилюк Яків Якович
🔹Лікар-терапевт Лук’янчук Тетяна Валеріївна
🔹Лікар-терапевт Гнатюк Наталія Олександрівна
🔹Лікар-терапевт Оладько Валентина Олександрівна
🔹Лікар-терапевт Коржупов Олександр Григорович
🔹Сімейний лікар Грищенко Ірина Олександрівна

Лікарі, які працювали по вулиці Польова, 21/10, тепер приймають пацієнтів у новій амбулаторії.

Контакт-центр:
+38 067 6121223
+38 050 4800121

щодня з 8:00 до 19:00
субота з 9:00 до 14:00




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