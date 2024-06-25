Амбулаторія №2 в Бучі. Графік роботи

Графік роботи амбулаторії:

Понеділок - п'ятниця: з 8:00 до 19:00, субота: з 9:00 до 14:00

В амбулаторії працюють лікарі:🔹Лікар-терапевт Гаврилюк Яків Якович🔹Лікар-терапевт Лук’янчук Тетяна Валеріївна🔹Лікар-терапевт Гнатюк Наталія Олександрівна🔹Лікар-терапевт Оладько Валентина Олександрівна🔹Лікар-терапевт Коржупов Олександр Григорович🔹Сімейний лікар Грищенко Ірина ОлександрівнаЛікарі, які працювали по вулиці Польова, 21/10, тепер приймають пацієнтів у новій амбулаторії.