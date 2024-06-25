Амбулаторія №2 в Бучі. Графік роботи

Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги інформує про роботу нової амбулаторії сімейної медицини №2.
Нова адреса амбулаторії №2:
місто Буча, вул. Водопровідна, 74.
Понеділок - п'ятниця: з 8:00 до 19:00, субота: з 9:00 до 14:00
В амбулаторії працюють лікарі:
🔹Лікар-терапевт Гаврилюк Яків Якович
🔹Лікар-терапевт Лук’янчук Тетяна Валеріївна
🔹Лікар-терапевт Гнатюк Наталія Олександрівна
🔹Лікар-терапевт Оладько Валентина Олександрівна
🔹Лікар-терапевт Коржупов Олександр Григорович
🔹Сімейний лікар Грищенко Ірина Олександрівна
Лікарі, які працювали по вулиці Польова, 21/10, тепер приймають пацієнтів у новій амбулаторії.
Контакт-центр:
+38 067 6121223
+38 050 4800121
щодня з 8:00 до 19:00
субота з 9:00 до 14:00