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  • 18 червня 2024
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Офіцери Служби освітньої безпеки — один поліцейський у навчальному закладі


В Україні реалізується проєкт "Офіцери Служби освітньої безпеки".
Мета створення - захистити дітей в умовах повномасштабної війни та сформувати повноцінне безпекове середовище після її завершення.

Надія Ситник під час інтерв’ю зауважила, що інспектори Служби освітньої безпеки мають функціонал, який значно відрізняється від діючої програми шкільних офіцерів поліції. Зокрема, до основних функцій інспекторів СОБ належить правоохоронна, наставницька і просвітницька.

Завдання офіцерів СОБ полягає у забезпеченні безпечних умов під час навчального процесу. Поліцейський буде координувати пропускний режим, аби жодна стороння особа чи підозрілий предмет не загрожували безпеці дітей, допомагати учням вирішувати будь які конфлікти мирним шляхом, запобігати правопорушенням, займатися патріотичним вихованням та мотивувати школярів до активної життєвої позиції.


«У планах до кінця 2024 року забезпечити офіцерами Служби освітньої безпеки до 2000 шкіл по всій території України. В пріоритеті навчальні заклади загальної середньої освіти прикордоння, та ті, що працюють в очному та змішаному режимах», - повідомила Надія Ситник.

Принцип розподілу інспекторів: один поліцейський на один навчальний заклад. Він буде знаходитися в закріпленій школі на постійній основі, аби ефективно взаємодіяти з усіма учасниками освітнього процесу.

В першу хвилю здійснено набір до підрозділу з діючих поліцейських. Наразі 900 осіб вже проходять навчання за спеціалізацією.

«Від сьогодні на сайті Національної поліції України розміщено конкурс щодо працевлаштування із числа цивільних осіб, які в подальшому пройдуть 6 місяців навчання і зможуть стати офіцерами Служби освітньої безпеки», - повідомила Надія Ситник.

Процес навчання орієнтовано на отримання ключових навичок у роботі офіцерів Служби освітньої безпеки, зокрема координація з учасниками освітнього процесу різної вікової категорії, основи психології, розуміння принципів інклюзивного навчання і безбар'єрності, та відновлювальна комунікація.

відеосюжет, поліція, освіта, Буча, ВІЙНА
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