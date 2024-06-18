Офіцери Служби освітньої безпеки — один поліцейський у навчальному закладі

Завдання офіцерів СОБ полягає у забезпеченні безпечних умов під час навчального процесу. Поліцейський буде координувати пропускний режим, аби жодна стороння особа чи підозрілий предмет не загрожували безпеці дітей, допомагати учням вирішувати будь які конфлікти мирним шляхом, запобігати правопорушенням, займатися патріотичним вихованням та мотивувати школярів до активної життєвої позиції.

Надія Ситник під час інтерв’ю зауважила, що інспектори Служби освітньої безпеки мають функціонал, який значно відрізняється від діючої програми шкільних офіцерів поліції. Зокрема, до основних функцій інспекторів СОБ належить правоохоронна, наставницька і просвітницька.», - повідомила Надія Ситник.В першу хвилю здійснено набір до підрозділу з діючих поліцейських. Наразі 900 осіб вже проходять навчання за спеціалізацією.», - повідомила Надія Ситник.Процес навчання орієнтовано на отримання ключових навичок у роботі офіцерів Служби освітньої безпеки, зокрема координація з учасниками освітнього процесу різної вікової категорії, основи психології, розуміння принципів інклюзивного навчання і безбар'єрності, та відновлювальна комунікація.