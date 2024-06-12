В Берліні на міжнародній конференції з питань відновлення України, бучанський міський голова Анатолій Федорук підписав угоду про завершення будівництва Бучанського центру реабілітації дітей з інвалідністю

Ukraine Recovery Conference — це масштабний щорічний захід, що об'єднує різні спільноти задля консолідованої підтримки України. Торік конференція проходила у Лондоні.

"Пишаюся, що цьогоріч маємо такі плоди міжнародної співпраці. Це наочно демонструє прогрес відновлення України та її просування до європейської інтеграції шляхом утвердження цінностей рівності, гідності та інклюзії." - зазначив Анатолій Федорук в своєму телеграм каналі

Ця угода — важлива інвестиція у майбутнє нашої громади та всієї України. Центр забезпечить рівні можливості, ставши форпостом на шляху до більш інклюзивного суспільства.