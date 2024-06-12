В Берліні на міжнародній конференції з питань відновлення України, бучанський міський голова Анатолій Федорук підписав угоду про завершення будівництва Бучанського центру реабілітації дітей з інвалідністю
Увесь проєкт «під ключ» завершить для нас міжнародний благодійний фонд CORE у співфінансуванні Бучанської міськради та південнокорейських приватних інвесторів, які хочуть підтримати Україну у ці скрутні часи.
Ця угода — важлива інвестиція у майбутнє нашої громади та всієї України. Центр забезпечить рівні можливості, ставши форпостом на шляху до більш інклюзивного суспільства.
.