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  • Учора, 16:42
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Анатолій Федорук підписав угоду про завершення будівництва Бучанського центру реабілітації дітей з інвалідністю

В Берліні на міжнародній конференції з питань відновлення України, бучанський міський голова Анатолій Федорук підписав угоду про завершення будівництва Бучанського центру реабілітації дітей з інвалідністю



Ukraine Recovery Conference — це масштабний щорічний захід, що об'єднує різні спільноти задля консолідованої підтримки України. Торік конференція проходила у Лондоні.


Увесь проєкт «під ключ» завершить для нас міжнародний благодійний фонд CORE у співфінансуванні Бучанської міськради та південнокорейських приватних інвесторів, які хочуть підтримати Україну у ці скрутні часи.

Ця угода — важлива інвестиція у майбутнє нашої громади та всієї України. Центр забезпечить рівні можливості, ставши форпостом на шляху до більш інклюзивного суспільства.

"Пишаюся, що цьогоріч маємо такі плоди міжнародної співпраці. Це наочно демонструє прогрес відновлення України та її просування до європейської інтеграції шляхом утвердження цінностей рівності, гідності та інклюзії." - зазначив Анатолій Федорук в своєму телеграм каналі


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міжнародна місія, Буча, Федорук Анатолій Петрович, ВІЙНА
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